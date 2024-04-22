Міненерго: дефіциту електроенергії не прогнозується

22 апреля 2024 г., 8:15

Міністерство енергетики України повідомило, що дефіциту електроенергії не прогнозується.



Міненерго зазначає, що через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та у Кривому Розі.



За минулі дві доби попри те, що ввечері в енергосистемі могли бути обмеження для промисловості, вони не застосовувалися. Потреби споживачів покривалися власною генерацією, імпортом та аварійною допомогою (з Польщі, Словаччини та Румунії). Обсяг аварійної допомоги 20 квітня склав менше 2% від добового споживання.



Через сонячну погоду 20 квітня та відповідно активну роботу сонячних станцій утворився навіть надлишок електроенергії. На запит оператора системи передачі Україна передавала надлишки електроенергії до Польщі обсягом 1600 МВт*год. Також обмежувалася генерація з відновлюваних джерел енергії – сумарною величиною 1851 МВт*год.



На 20 квітня прогнозувався імпорт електроенергії – 11 800 МВт*год, а на 21 квітня - 8430 МВт*год. Хоча вночі на 21 квітня у невеликому обсязі здійснювався експорт – сумарно 139 МВт*год.

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