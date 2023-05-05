Складаний смартфон Google вийде 10 травня

5 мая 2023 г., 15:25

Google фактично анонсувала свій перший складаний смартфон Pixel Fold.





Пристрій офіційно буде представлено на конференції Google I/O 2023, що пройде 10 травня.





Поки що виробник не розкриває технічні деталі нового смартфону, але, як можна побачити на офіційному відео пристрій має механізм розкриття схожий на той, що використовує Samsung.





Раніше проходила інформація про те, що Pixel Fold скоріше всього буде мати зовнішній екран з діагоналлю 5,8 дюймів, а у розкладеному вигляді 7,6 дюймів. Ймовірно, що оснащений він буде чипом Google Tensor G2 та дозволить працювати до 24 годин.





У Google Store вже зʼявилася сторінка продукту





Ймовірно, що Pixel Fold буде пропонуватися за ціною десь у діапазоні, як коштує Samsung Z Fold 4 - 1700-1800 дол.

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