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EPAM разом з AWS допомогли 25 навчальним закладам перенести дані у хмарне середовище

14 апреля 2023 г., 13:35
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Компанія «EPAM Україна» продовжує допомагати країні долати повномасштабну російську агресію, яка триває вже понад 400 днів. Як і раніше, програма підтримки EPAM Response працює за трьома напрямками: допомога людям, державі та освітній сфері. Кожні 100 днів компанія звітує про цю діяльність перед партнерами та громадськістю.

Допомога людям:

  • Гуманітарну допомогу від компанії отримали понад 11 тисяч українців;
  • 12 додаткових евакуаційних авто разом з фондом «Загартовані серця» компанія передала захисникам. Загалом з 2022 року компанія профінансувала закупівлю 42 евакуаційних автівок та 11 карет швидкої допомоги;
  • Підтримано програми довготривалої нейрореабілітації для 16 поранених захисників разом з фондом «Кран»;
  • В лютому для жителів Харкова компанія відкрила пункт незламності. Він облаштований генераторами, конвекторами, пледами тощо;
  • Діти з 60 родин, які втратили батьків під час війни, були забезпечені засобами опалення в зимовий період.

Допомога державі:

  • За останні 100 днів додатково спрямовано 300 одиниць меблів та 700 одиниць техніки на потреби державних органів, зокрема лікарням, навчальним закладам тощо. Загалом ці цифри складають – 2800 та 1850 одиниць відповідно.

Освітня допомога:

  • Ще три українські університети змогли убезпечити дані критичної інфраструктури завдяки перенесенню у хмарне середовище. Загалом 25 навчальних закладів отримали таку допомогу від EPAM та AWS. Компанії продовжують виконувати фінансові зобов’язання щодо збереження цих даних;
  • Завдяки партнерству з AWS в українців є можливість опанувати хмарні технології в програмі IT Skills 4U незалежно від попереднього досвіду та пройти безплатну сертифікацію;
  • За технічної підтримки компанії в Україні відкрито два модельні укриття в рамках програми «Безпечна школа» ініційованої «Фондом Східна Європа».

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