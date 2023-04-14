За підсумками 2022 р. вперше зафіксоване падіння глобальних поставок продуктів з підтримкою Wi-Fi

14 апреля 2023 г., 12:25

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Зниження поставок смартфонів і ПК у 2022 році позначилося на загальному обсязі продажу продуктів з підтримкою Wi-Fi, що призвело до їх падіння вперше за всю багаторічну історію стандарту. Згідно з новим звітом IDC, після зростання на 8,6% у 2021 році, спричиненого змінами на ринку, викликаними пандемією, торік вони впали на 4,9% до 3,8 мільярда продуктів.



IDC прогнозує, що у цьому році ринок буде відносно рівним, з поставками лише 3,9 мільярда пристроїв, тоді як у 2024 р. спостерігатиметься зростання на 6,4% до 4,1 мільярда. Дві третини продажів цьогоріч складуть Wi-Fi 6 або Wi-Fi 6E, і вони будуть продовжувати розширюватися, охоплюючи все більше пристроїв Інтернету речей, оскільки на ринку з'явиться більше чіпсетів Wi-Fi 6, орієнтованих на IoT-пристрої.



"Падіння поставок пристроїв з підтримкою Wi-Fi, яке ринок пережив у 2022 році, є безпрецедентним, спричинене тимчасовим збільшенням поставок певних типів продуктів роком до того та посилене падінням попиту в другій половині минулого року, - заявив Філ Соліс (Phil Solis), директор з досліджень у галузі напівпровідникових пристроїв для зв'язку та смартфонів в IDC. - Зростання буде відбуватися багаторівнево: з'являється все більше пристроїв з підтримкою Wi-Fi 6 і 6E, збільшується кількість чіпів Wi-Fi 7 в пристроях і точках доступу вищого класу, а також з'являються більш дискретні рішення Wi-Fi в первинних клієнтських пристроях та інших типах продуктів".



Вісім типів продуктів з підтримкою Wi-Fi будуть продані в кількості понад 100 мільйонів одиниць у 2023 році. У 2027 році ця цифра збільшиться до 11, а ще кілька типів пристроїв наблизяться до 100 мільйонів. Первинні клієнтські пристрої - смартфони, медіа-планшети та ПК - як і раніше залишаються ключовим драйвером, на них припадатиме близько 40% поставок Wi-Fi цього року. Нещодавня втрата частки первинних клієнтських пристроїв пояснюється вирівнюванням цього ринку в поєднанні зі зростанням IoT або кінцевих пристроїв з Wi-Fi. Торік частка Інтернету речей досягла 37% всіх поставок, а у 2027 році перевищить 40%. У 2021 році IoT випередив смартфони, а через чотири роки перевершить всі основні клієнтські пристрої.

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