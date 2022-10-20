Джек Дорсі оголосив бета-тестування нової децентралізованої соціальної мережі Bluesky

20 октября 2022 г., 9:45

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Bluesky, проєкт децентралізованої соціальної мережі, розпочатий співзасновником та колишнім виконавчим директором Twitter Джеком Дорсі, повідомив, що він наближається до запуску свого додатка. Оголошено початок приймання заявок на участь в бета-тестуванні мережі.



Додаток, який буде називатися Bluesky Social, стане основою соціальної мережі. Вона розробляється з використанням децентралізованих технологій, які створюють те, що команда називає «федеративною соціальною мережею», це дозволить користувачам контролювати свої власні дані і спілкування.



Проєкт фактично стартував у грудні 2019 року, коли Дорсі анонсував план створення повністю «децентралізованого стандарту для соціальних мереж». Він особисто і компанія Twitter профінансували невелику незалежну команду з п'яти інженерів і дизайнерів, які почали займатися відкритим вихідним кодом для розробки проєкту.



Згідно з повідомленням, команда заявила, що створила «AT Protocol» для підтримки нової децентралізованої мережі. Це дозволить соціальній платформі запускати кілька вузлів для управління мережею подібно до того, як працюють поштові сервери. Це дозволить користувачам таких великих платформ, як Twitter або Facebook, дозволяючи вибирати провайдера, щоб приватні особи і підприємства могли самостійно розміщувати свої ресурси.



Новий протокол дозволить користувачам зберігати контроль над власною ідентичністю в Інтернеті і контролюватимуть власні дані. Їм більше не потрібно буде передавати дані великій корпорації і турбуватися про те, що їхня особиста інформація зберігатиметься на корпоративному сервері. Її також можна буде легко переміщати від одного провайдера до іншого.



"Особисті дані користувачів в Інтернеті не повинні належати корпораціям, які фактично не несуть ніякої відповідальності за це», йдеться у повідомленні. «За допомогою «AT Protocol» ви можете переміщати свій обліковий запис від одного провайдера до іншого, не втрачаючи жодних своїх даних або соціальні графи».



В ідеалі, це також дозволить використовувати кілька різних відкритих алгоритмів, які провайдери і користувачі зможуть прозоро розуміти і які будуть вільно взаємодіяти. Мета полягає в тому, щоб дозволити користувачам максимально контролювати свій досвід, щоб уникнути проблем, які, наприклад, Facebook створює для користувачів. Це включає в себе контроль над їхніми стрічками за допомогою машинного навчання, яке може приховувати інформацію без їхнього відома.



«Алгоритми диктують, що ми бачимо і до кого ми можемо достукатися», - вказує команда Bluesky. - «Ми повинні мати контроль над нашими алгоритмами, якщо ми хочемо довіряти нашим онлайн-просторам».



В результаті, «AT Protocol» дозволить користувачам вибирати, які алгоритми вони хочуть контролювати, як вони переглядають свої соціальні стрічки, і повністю розуміти, як вони будуть впливати на те, що вони бачать. Це може включати розробку алгоритмів з відкритим вихідним кодом, які забезпечують списки блокування, контроль конфіденційності тощо. Користувачі можуть навіть прийняти рішення не активувати будь-які алгоритми у своїх стрічках.



Базуючись на парадигмі з відкритим вихідним кодом, протокол також спрямований на створення повністю сумісної мережі, яка буде працювати з будь-якою системою, побудованою на ньому. Схема з відкритим вихідним кодом під назвою Lexicon гарантує, що розробники додатків зможуть легко координувати свої дії.



«Світ потребує різноманітного ринку пов'язаних послуг для забезпечення здорової конкуренції», - зазначає команда Bluesky. - «Взаємодія повинна стати другою природою Інтернету».



Для того, щоб продемонструвати потенціал протоколу, Bluesky готується до запуску додатку і відкрив список очікування для участі у бета-тестуванні.

https://atproto.com/

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