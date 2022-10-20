Canalys: світовий ринок смартфонів впав на 9% в ІІІ кв.

20 октября 2022 г., 10:35

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У ІІІ кв. 2022 року світовий ринок смартфонів зафіксував третє поспіль падіння в цьому році, знизившись на 9% в річному обчисленні. Це був найгірший третій квартал з 2014 року.



Похмурі економічні перспективи призвели до того, що споживачі відкладають придбання електронної техніки та надають пріоритет іншим необхідним витратам. Це, ймовірно, продовжить стримувати ринок смартфонів протягом наступних шести-дев'яти місяців.



Samsung зберіг провідну позицію з часткою ринку 22% завдяки активним рекламним акціям, спрямованим на скорочення товарних запасів у каналах збуту. Apple була єдиним постачальником у першій п'ятірці, хто зафіксував позитивне зростання, ще більше покращивши свої позиції на ринку з часткою 18% під час спаду ринку завдяки відносно стійкому попиту на iPhone. У цей час Xiaomi, OPPO і vivo продовжували дотримуватися обережного підходу до закордонної експансії з огляду на невизначеність на внутрішньому ринку, зберігши 14%, 10% і 9% частки відповідно.



«Ринок смартфонів дуже чутливо реагує на споживчий попит, і виробники швидко пристосовуються до суворих умов ведення бізнесу», - зазначила аналітик Canalys Ембер Лю (Amber Liu). - «Для більшості виробників пріоритетом є зниження ризику накопичення запасів з огляду на погіршення попиту. У липні продавці мали значні запаси, але з вересня продажі поступово покращилися завдяки агресивним знижкам і рекламним акціям. Цінова стратегія нових продуктів розроблена обережно, навіть для Apple, щоб уникнути значної реакції з боку споживачів, які зараз дуже чутливі до будь-якого підвищення цін».



«Оскільки попит не демонструє ознак поліпшення в четвертому кварталі і першому півріччі 2023 року, постачальники повинні працювати над обачним прогнозом виробництва з ланцюжком поставок, тісно співпрацюючи з каналом, щоб стабілізувати ситуацію», - вказав аналітик Canalys Саньям Чаурасія (Sanyam Chaurasia). «Вступаючи в сезон розпродажів, споживачі, які відкладали покупки, будуть очікувати значних знижок і пакетних акцій, а також значного зниження цін на пристрої старшого покоління. У порівнянні з періодом високого попиту минулого року, в четвертому кварталі 2022 року очікується повільний, але стабільний розпродаж у святковий період. Однак ще занадто рано говорити про майбутній 4-й квартал як про справжній переломний момент відновлення ринку».

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