Samsung презентувала своє бачення розвитку генеративного АІ та анонсувала модель Samsung Gauss

9 ноября 2023 г., 9:35

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На Samsung AI Forum 2023 компанія Samsung презентувала свої розробки у напрямку генеративного штучного інтелекту.



Фахівці компанії очікують, що стрімка еволюція генеративного АІ змінить як повсякденне життя, так і сферу професійної діяльності. На форумі було представлено Samsung Gauss - генеративну модель штучного інтелекту, розроблену дослідницьким центром Samsung Research.



Модель складається з модулів Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code і Samsung Gauss Image і названа на честь Карла Фрідріха Гауса, легендарного математика, який створив теорію нормального розподілу, що лежить в основі машинного навчання та АІ. Крім того, як вказується, назва відображає бачення Samsung - застосовувати можливості АІ і використовувати всі накопичені людством знання для того, щоб покращувати життя користувачів по всьому світу.



Компанія наголошує, що Samsung Gauss Language, генеративна мовна модель, робить роботу ефективнішою, полегшуючи такі завдання, як складання електронних листів, короткий виклад документів і переклад контенту. Під час інтеграції в продукти вона також може поліпшити користувацький досвід, забезпечуючи більш раціональне управління пристроями.



Samsung Gauss Code і помічник з програмування (code.i), що працює на його основі, оптимізовані для розробки програмного забезпечення та дають змогу розробникам легко і швидко писати код. Технологія також підтримує такі функції, як опис коду і генерація тестових кейсів за допомогою інтерактивного інтерфейсу.



Нарешті, Samsung Gauss Image - це генеративна модель зображень, яка дає змогу легко створювати та редагувати креативні зображення, зокрема змінювати стиль зображення, додавати деталі, а також перетворювати зображення з низькою роздільною здатністю на зображення з високою роздільною здатністю.



Підкреслюється, що зараз Samsung Gauss використовується для підвищення продуктивності співробітників, але в найближчому майбутньому технологія буде застосована в різних продуктах Samsung, щоб забезпечити новий користувацький досвід.



Samsung заявила, що не тільки розробляє технології АІ, а й вживає заходів для безпечного використання штучного інтелекту. За допомогою команди AI Red Samsung компанія допомагає своєчасно усувати та відстежувати проблеми безпеки, що можуть виникати на різних етапах роботи зі АІ - від збирання даних до розробки моделі АІ, розгортання сервісів та отримання згенерованих АІ результатів. При цьому враховуються принципи етики штучного інтелекту.

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