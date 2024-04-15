До 2028 року дохід від продажів процесорів досягне 242 млрд дол.

15 апреля 2024 г., 12:35

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Попит на обладнання для прискорення АІ переживає сплеск, особливо в додатках для центрів обробки даних.

Yole Group прогнозує, що до 2028 року дохід від продажів процесорів досягне 242 мільярдів доларів, зростаючи на 8% в середньорічному обчисленні з 2022 по 2028 рік.

Аналітики зазначають, що поворот на ринку напівпровідників став більш широким для гравців на ринку процесорів. Всі основні постачальники процесорів демонструють послідовне зростання в четвертому кварталі 2023 року, а більшість з них перевершили свої прогнози.

Ринок процесорів перебуває в стані змін, оскільки нові архітектури кидають виклик традиційним гравцям у ключових сферах застосування.

За даними Yole Group генеративне навчання АІ виділяється як найпоширеніше обчислювальне застосування в центрах обробки даних. Однак обчислювальна інфраструктура слугує основою цифрової економіки, яка лежить в основі кожного цифрового пристрою, керованого різними процесорами. Оскільки хвиля смартфонів і ПК, придбаних під час пандемії COVID-19, наближається до кінця свого життєвого циклу, впровадження можливостей генеративного АІ в преміум-версії цих пристроїв є своєчасним. Це знаменує початок ери ШІ, де обчислювальна потужність продовжує відігравати ключову роль у розвитку цієї технології, зазначають у Yole Group.

Як слідує зі звіту Yole Group у цьому році уперше продажі GPU перевершать показники CPU.

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