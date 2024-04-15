Держспецзв’язку допомагає держслужбовцями покращити навички протидії кібератакам

15 апреля 2024 г., 13:35

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Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України за підтримки Національного агентства України з питань державної служби, Вищої школи публічного управління та проєкту ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR 2) провела третій одноденний семінар «Реагування на кіберінциденти» для представників державних органів та об’єктів критичної інфраструктури.

Представники 21 організації працювали над розробкою та оновленням планів кіберзахисту. Зокрема, формували мінімальний набір завдань, які насамперед мають бути впроваджені або заплановані для впровадження на об’єкті критичної інфраструктури. Вся робота проходила під контролем фахівців Департаменту кіберзахисту Адміністрації Держспецзв’язку, Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, та Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку.

Держспецзв’язку має на меті проводити регулярні практичні заняття з держслужбовцями для підвищення рівня їх знань, покращення готовності протидіяти кібератакам і посилення взаємодії з фахівцями CERT-UA, які досліджують кіберінциденти, допомагають з відновленням систем, а також консультують як державні установи, так і бізнес з метою посилення їхніх систем захисту.

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