OpenAI випускає оновлену модель GPT-4 Turbo для преміум-підпісників ChatGPT

15 апреля 2024 г., 11:45

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OpenAI випустила оновлену версію своєї великої мовної моделі GPT-4 Turbo для платних версій ChatGPT.



Компанія оголосила про оновлення в пізньому повідомленні на X. "Наша нова GPT-4 Turbo тепер доступна для платних користувачів ChatGPT, - повідомили в OpenAI. - Ми поліпшили можливості в написанні текстів, математиці, логічних міркуваннях і кодуванні".



GPT-4, наступник моделі, на якій працював ChatGPT на момент запуску останнього, дебютував у березні минулого року. У порівнянні зі своїм попередником, LLM четвертого покоління краще справляється з завданнями на міркування і з меншою ймовірністю виводить помилкову інформацію. Півроку тому OpenAI представив оновлену версію під назвою GPT-4 Turbo, яка ще більше підвищила якість відповідей.



З того часу компанія випустила кілька поліпшень моделі. Версія, яка цього тижня з'явилася на платних рівнях ChatGPT - gpt-4-turbo-2024-04-09.



Як зазначається, нова модель навчалася на більш свіжих даних, ніж її попередниця. За даними OpenAI, попередня ітерація GPT-4 Turbo мала доступ лише до інформації, згенерованої до квітня 2023 року. На відміну від неї, остання версія має доступ до даних, створених ще в грудні.



OpenAI порівняла дві моделі за допомогою Simple Evals - інструменту бенчмаркінгу власної розробки, який вона розмістила у відкритому доступі на GitHub. Інструмент оцінює точність результатів LLM, пропонуючи відповісти на шість наборів запитань, що охоплюють десятки тем. За даними OpenAI, gpt-4-turbo-2024-04-09 показав кращі результати, ніж його попередник, за всіма наборами запитань.



Найбільше покращення OpenAI помітила, коли тестувала новий LLM на оцінювальному наборі даних під назвою GPQA. Цей файл, розроблений Google LLC, містить 448 запитань з множинними варіантами відповідей з таких тем, як математика та фізика, для випускників вищих навчальних закладів. Остання версія GPT-4 Turbo дала точні відповіді на 49,1% запитань, що майже на 10% краще, ніж попередня.



OpenAI повідомляє, що gpt-4-turbo-2024-04-09 доступний користувачам платних версій ChatGPT Plus, Team і Enterprise. Перша версія призначена для споживачів, тоді як дві останні орієнтовані на бізнес.

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