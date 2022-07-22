Деякі глобальні виробники кажуть вже про зменшення дефіциту мікросхем

22 июля 2022 г., 9:35

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Згідно з даними Reuters, компанії Hyundai Motor, ABB, Electrolux говорять про зменшення дефіциту напівпровідникових продуктів.



Збільшення поставок чіпів зменшить тягар, який стоїть перед галуззю, яка також бореться з інфляцією цін на сировину, жорстким енергетичним пресингом і зростанням процентних ставок, які гальмують споживчий попит.



У четвер Hyundai отримав найкращий квартальний прибуток за вісім років, оскільки слабка корейська вона підвищила вартість його доходів за кордоном, а попит на високорентабельні позашляховики (SUV) південнокорейського автовиробника залишився високим.



Виробнику автомобілів також допомогло зменшення глобального дефіциту мікросхем, що допомогло йому відновити понаднормові та вихідні зміни на вітчизняних заводах. Тепер компанія планує збільшити виробництво автомобілів у другому півріччі, щоб задовольнити споживчий попит.



ABB, великий постачальник рішень для автомобільної промисловості, у звіті про прибутки за другий квартал наголосив, що вузькі місця з наявністю чипів тепер зменшуються, коли.



Швейцарська компанія, яка конкурує з німецькою Siemens і французькою Schneider Electric, вважається барометром світової економіки з її системами керування та двигунами, які використовуються в транспортній галузі та на заводах.



У наступні три місяці ABB очікує двозначного зростання доходу, оскільки збільшення поставок чіпів означає, що він можна буде поставляти заводських роботів, двигуни та приводи за замовленнями клієнтів.



«Приємно відчувати, що ситуація поліпшується», заявив виконавчий директор Бйорн Розенгрен про дефіцит напівпровідників, який, за його словами, був «серйозним» на початку року. "Зобов'язання наших постачальників значно кращі", - сказав він журналістам.



За словами виконавчого директора ABB Бйорна Розенгрена (Bjorn Rosengren), виробничі потужності виробників чіпів зростали, тоді як попит з боку інших секторів, таких як споживча електроніка, знижується. Це дозволяє виробникам напівпровідників виділяти більше потужностей для випуску чипів промисловим споживачам, таким як ABB. "Я б не сказав, що проблеми вже вичерпані, але у нас є зобов'язання на другу половину, які виглядають непогано", підкреслив він.



Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia також заявив, що очікує зменшення глобального дефіциту напівпровідників пізніше цього року. «Загальний напрямок у напівпровідниковій промисловості на цей час є позитивним, але у другому кварталі ми продовжували мати обмеження», — сказав виконавчий директор фінської компанії Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark).



Минулого місяця Volkswagen прогнозував успішну другу половину 2022 року та прогрес у тому, щоб наздогнати конкурента - Tesla, оскільки скорочення дефіциту мікросхем починає компенсувати вузькі місця в ланцюжку поставок і зростання витрат.



Розенгрен заявив, що він очікує уповільнення інфляції, ціни на сировину впадуть, а центральні банки підвищать процентні ставки.



У четвер шведська Electrolux заявила, що не досягла очікуваного прибутку у другому кварталі через проблеми з ланцюгом поставок і збиток у північноамериканському бізнесі. Найбільший європейський виробник побутової техніки заявив, що очікує, що ці обмеження в ланцюжку постачання зменшаться в другому півріччі, але попередив про подальші ризики збоїв, пов’язані з COVID-19 і війною в Україні.



Однак, генеральний директор Electrolux Йонас Самуельсон (Jonas Samuelson) сказав, що ситуація з постачанням, в тому числі напівпровідників, виглядає краще в третьому і четвертому кварталах порівняно з попередніми періодами. «Крок за кроком ми повертаємося до більш нормалізованого середовища постачання», — сказав він аналітикам і журналістам під час веб-трансляції.

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