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Серед резидентів Дія.City вже 300 компаній, в них працюють понад 21 тис чоловік

22 июля 2022 г., 10:35

Дія.City - спеціальний простір із найнижчими податками для компаній. Він створює найкращі умови для розвитку технологічного бізнесу в Україні.

 
Зараз майже 300 компаній  резиденти Дія.City. У них працюють понад 21 000 фахівців. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров.
 
"Ми прагнемо, щоб таких компаній ставало більше. А процес вступу в Дія.City був максимально зручним та комфортним. Тому команда запустила YouTube-канал з інструкціями та роз’ясненнями про резидентство, його умови, форми співпраці та розмір податків у Дія.Сity. Це допоможе багатьом компаніям, які досі вагаються щодо резидентства, прийняти правильне рішення", наголосив Михайло Федоров.

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