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За минулу добу відновлено електропостачання близько 6,5 тис споживачів

22 июля 2022 г., 8:35

Міненерго України повідомляє, що за минулу добу відновлено електропостачання близько 6,5 тис споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема, у Донецькій області – 4,3 тис, Харківській – 1,2 тис, Миколаївській – 700 споживачам, Запорізькій – 300 споживачам.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 21 липня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими 760 населених пунктів, загалом близько 580,4 тис. споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 350,8 тис., Луганській – понад 128,2 тис., Миколаївській – 30,8 тис., Харківській – 22,3 тис. споживачів.

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