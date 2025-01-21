Специфікація PCIe 7.0 досягла версії 0.7

21 января 2025 г., 12:35

Спеціальна група PCI випустила останню версію стандарту PCI Express для високошвидкісних міжз'єднань. «Специфікація PCIe 7.0, версія 0.7, тепер доступна для ознайомлення учасникам», - сказав Ел Янес (Al Yanes), президент і голова PCI-SIG. «У цій версії специфікації враховано всі відгуки учасників про версію 0.5, випущену у квітні 2024 року, що ще на один крок наближає нас до повного випуску специфікації PCIe 7.0, наміченого на 2025 рік».



Це частина каденції з випуску нової специфікації кожні три роки, при цьому Synopsys надає ранні версії наскрізної IC для розробників мікросхем.



Специфікація PCIe 7.0 покликана подвоїти пропускну здатність специфікації PCIe 6.0 (64 ГТ/с) до 128 ГТ/с і до 512 ГБ/с у двоспрямованому режимі через конфігурацію x16 із сигналом PAM4 (імпульсна амплітудна модуляція з 4 рівнями). Наразі основна увага приділяється параметрам каналу і радіусу дії, а також підвищенню енергоефективності.



Її використовуватимуть у мережах 800G Ethernet, AI/ML, хмарних і квантових обчисленнях, гіпермасштабних центрах оброблення даних, високопродуктивних обчисленнях (HPC) і військових/аерокосмічних застосунках.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS