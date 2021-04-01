CloudLinux выпустила стабильный клон CentOS – AlmaLinux

1 апреля 2021 г., 12:15

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CloudLinux выпустила стабильный клон CentOS – AlmaLinuxВслед за оттолкнувшим многих пользователей «смещением фокуса» Red Hat на CentOS Stream, о планах создать собственный клон CentOS, Lenix, сообщила фирма CloudLinux. Теперь этот клон под новым именем, AlmaLinux OS, дождался своего первого релиза.



CloudLinux была учреждена в 2009 году как коммерческий провайдер высокопроизводительного и легковесного клона RHEL/CentOS для мультитенантных хостинговых и веб-компаний. Её новый бесплатный продукт – дистрибутив AlmaLinux – теперь стабилен и готов к рабочим нагрузкам.



Компания кроме того объявила о создании некоммерческой организации AlmaLinux Open Source Foundation. Эта группа в дальнейшем возьмет на себя управление проектом AlmaLinux. CloudLinux обязуется выделять по миллиону долларов в год на поддержку данного проекта.



Руководить сообществом AlmaLinux будет Джек Эбобул (Jack Aboutboul), бывший инженер и архитектор Red Hat и Fedora, обладающий 20-летним опытом участия в деятельности сообществ Open Source.



«В стремлении заполнить пустоту, которую вскоре оставит исчезновение стабильной версии CentOS, в тесном сотрудничестве с Linux-сообществом был разработан AlmaLinux, – заявил Эбобул. – В результате была создана готовая к работе альтернатива CentOS, поддерживаемая членами сообщества».



Этот первый выпуск AlmaLinux представляет собой бинарно-совместимый форк RHEL 8.3. AlmaLinux собирается и в будущем идти в ногу со свежими релизами RHEL.



Инструкции по миграции с RHEL 8.x, CentOS 8.x и Oracle Linux 8.x и FAQ на Вики-странице AlmaLinux доступны уже сегодня. Полный код дистрибутива также уже выложен в созданном для него репозитории GitHub.



Со времени сакраментального декабрьского анонса, Red Hat объявила о бесплатных выпусках RHEL для небольших рабочих нагрузок, для некоммерческих групп разработчиков ПО с открытым исходным кодом. Это, однако, не отвечает потребностям предприятий, которые использовали CentOS с собственными командами поддержки, не полагаясь на поддержку Red Hat.



«В качестве готовой замены с открытым исходным кодом AlmaLinux предоставляет этим пользователям непрерывность и возможность стать частью динамичного сообщества, построенного вокруг создания и поддержки этого нового дистрибутива Linux на некоммерческой основе», – сказал бывший президент OSI Саймон Фиппс (Simon Phipps), вошедший в правление AlmaLinux Open Source Foundation.

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