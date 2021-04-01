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Panasonic и McAfee создадут сервис для защиты автомобилей от кибератак

1 апреля 2021 г., 11:45
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Panasonic и McAfee создадут сервис для защиты автомобилей от кибератак

Корпорация Panasonic и  разработчик антивирусного ПО McAfee приступили к созданию совместного Центра управления безопасностью транспортных средств (далее Vehicle SOC), который позволит защитить современные автомобили от кибератак и усилить кибербезопасность мировой автомобильной промышленности в целом.

Автомобильная промышленность уже сейчас задумывается о механизмах мониторинга и защиты транспортных средств в связи с массовым распространением подключаемых к Интернету и автопилотируемых транспортных средств и их особой уязвимостью для хакеров. В феврале 2021 года более 20 крупных компаний, в том числе Panasonic и Toyota Motor, создали организацию для борьбы с кибератаками. Центр управления безопасностью транспортных средств может стать одним из решений, позволяющих оказывать услуги по мониторингу безопасности подключенных автомобилей по всему миру.

Panasonic использует подобные решения с 2016 года – для защиты от атак на электронные системы и сети, управляющие оборудованием и производственными процессами на своих предприятиях. Для автомобилей была разработана модифицированная версия – специальный модуль, вмонтированный в транспортное средство, обнаруживает факт кибератаки, его тип и интенсивность и передает данные в Центр управления безопасностью. Тот в свою очередь проанализирует данные о попытке взять автомобиль под удаленных контроль и оперативно информирует автопроизводителя.

Производитель сможет использовать эти данные для оперативной помощи владельцу автомобиля – например, отключения бортовых систем или для выпуска обновлений безопасности программного обеспечения.

Стороны рассчитывают запустить совместный центр мониторинга в 2024 году. Наиболее вероятной моделью для его коммерциализации может стать платная подписка.

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