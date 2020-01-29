Cisco представила решения для ускорения приложений в мультиоблачных средах

29 января 2020 г., 13:05

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На конференции Cisco Live 2020 компания сделала ряд анонсов и представила новые решения, которые призваны помочь бизнесу масштабироваться, поддерживать информационную безопасность и ускорять процессы цифровой трансформации.

В частности, Cisco представила решения для ускорения приложений в гибридной многооблачной среде. Новая мультидоменная архитектура, объединяя решения AppDynamics и Cisco Intersight Workload Optimizer, призвана обеспечить полную прозрачность работы программных решений на уровне приложения, сети и дата-центра, как локально, так и в облаке.

Cisco Intersight Workload Optimizer представляет мощные возможности по оптимизации рабочей нагрузки и затрат в архитектурах гибридных приложений. Intersight Workload Optimizer учитывает ограничения производительности, стоимости и соответствия. Он использует исторические знания и знания в реальном времени, чтобы заблаговременно помечать потенциальные проблемы, а также выявлять возможности снижения затрат, устраняя чрезмерное выделение ресурсов. В отличие от подходов, которые ограничены исключительно виртуальной инфраструктурой, это решение может точно определить основную причину деградации приложений, будь то на уровне приложений, на уровне виртуальных машин / контейнеров или связанных с возможностями оборудования хранения, вычислительных узлов или сети.

В состав AppDynamics вошла функция AppDynamics Experience Journey Map, которая автоматически отображает наиболее важные активности пользователей в критически важных приложениях. Получаемые при этом метрики фокусируются как на бизнес-показателях, так и на опыте приложений, чтобы дать бизнес-командам и командам приложений единое коррелированное представление о показателях производительности бизнеса, пользовательского опыта и производительности приложений.

Представлена интегрированная платформа Cisco HyperFlex для работы с контейнерами как с услугой (container-as-a-service). Она упрощает конфигурирование и текущие операции Kubernetes в облаке, в дата-центре и на границе.

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