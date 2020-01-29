ServiceNow купила платформу создания чат-агентов глубокого обучения

29 января 2020 г., 12:25

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Не прошло и недели с тех пор, как стало известно о покупке компанией ServiceNow стартапа инфраструктурного мониторинга, Loom Systems, и в новом пресс-релизе она анонсировала приобретение другого стартапа, также специализирующегося на приложениях искусственного интеллекта (ИИ).

Passage AI с офисом в Санта-Клара (штат Калифорния) предлагает одноимённое решение для конструирования из готовых блоков (без кодирования) виртуальных ассистентов, способных отвечать на вопросы клиентов. Созданные с помощью платформы Passage AI чат-боты могут работать на веб-сайте стартапа, а также с Facebook Messenger, Alexa и с другими коммуникационным приложениями.

Особый интерес для ServiceNow представляет поддержка платформой Passage AI многих языков. Алгоритмы глубокого обучения, на которых базируются интеллектуальные чат-агенты, можно тренировать на данных, таких как запросы клиентов в службу поддержки, относящихся практически к любому языку, помимо той сотни языков, для которых Passage AI предоставляет естественную поддержку.

ServiceNow планирует встроить Passage AI в инструментарий поддержки заказчиков своей собственной платформы доставки сервисов. «Внедрение возможностей глубокого обучения, диалогового ИИ в платформу Now позволит виртуальному агенту ответить на рабочий запрос, инициированный на немецком или на японском языке», — сказал Дебу Чаттерджи (Debu Chatterjee), старший директор ServiceNow по разработкам ИИ.

Такая возможность будет полезна крупным предприятиям, работающим в разных регионах, с многоязычной базой заказчиков. Услугами стартапа уже пользуются такие мультинациональные компании, как Ford Motor, Mastercard и Accenture.

С 2017 года ServiceNow поглотила более полудюжины стартапов ИИ в целях совершенствования возможностей автоматизации своей платформы. Два последних приобретения отличаются тем, что они осуществляются под руководством нового генерального директора, Билла Макдермотта (Bill McDermott). Он пришёл ServiceNow в ноябре прошлого года, после пяти лет в SAP SE, где отвечал за ряд крупных поглощений, в том числе за обошедшуюся в 8 млрд долл. покупку Qualtrics в 2018 г.

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