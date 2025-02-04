 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Vodafone модернізує мережу фіксованого доступу в інтернет «Фрінет»

4 февраля 2025 г., 14:45

Оператор зв’язку Vodafone Ukraine розпочав модернізацію телеком інфраструктури оператора фіксованого зв’язку «Фрінет», який входить до групи Vodafone з серпня 2023 року. В активній фазі будівництво мережі GPON у Києві, Житомирі, Львові, Івано-Франківську та Дніпрі. Вже понад 500 будинків – близько 35 тис. домогосподарств – у цих містах під'єднано до енергоефективної мережі.

Оптична технологія забезпечить клієнтам надійність роботи під час блекаутів (до 72 годин під час знеструмлень), високу швидкість передачі даних (до 1 ГБіт/с) тощо.

Фахівці провайдера продовжують будувати й вводити в експлуатацію нові зони GPON, й до кінця 2025 року планують модернізувати мережу у понад 2200 багатоповерхових будинках у Києві, Житомирі, Львові, Івано-Франківську та Дніпрі.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  