Vodafone модернізує мережу фіксованого доступу в інтернет «Фрінет»

4 февраля 2025 г., 14:45

Оператор зв’язку Vodafone Ukraine розпочав модернізацію телеком інфраструктури оператора фіксованого зв’язку «Фрінет», який входить до групи Vodafone з серпня 2023 року. В активній фазі будівництво мережі GPON у Києві, Житомирі, Львові, Івано-Франківську та Дніпрі. Вже понад 500 будинків – близько 35 тис. домогосподарств – у цих містах під'єднано до енергоефективної мережі.

Оптична технологія забезпечить клієнтам надійність роботи під час блекаутів (до 72 годин під час знеструмлень), високу швидкість передачі даних (до 1 ГБіт/с) тощо.

Фахівці провайдера продовжують будувати й вводити в експлуатацію нові зони GPON, й до кінця 2025 року планують модернізувати мережу у понад 2200 багатоповерхових будинках у Києві, Житомирі, Львові, Івано-Франківську та Дніпрі.

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