SpaceX успішно провела 55-й запуск супутників Starlink

11 августа 2022 г., 11:45

Компанія SpaceX вивела на низьку орбіту ще одну партію з 52 супутників.



Falcon 9 стартувала з майданчика Космічного центру Кеннеді у Флориді 10 серпня о 04:14 за Київськім часом. Перший ступінь ракети-носія, який використовувався для запусків вже втретє, через дев'ять хвилин після старту здійснив вертикальну посадку на автономному кораблі A Shortfall of Gravitas, що знаходився в Атлантичному океані.



Це вже 55-й запуск на орбіту групи інтернет-супутників Starlink з травня 2019 року і п'ятий цього місяця. Сьогоднішня місія стала вже двадцять першою у цьому році і тридцять пʼятим орбітальним польотом SpaceX за рік загалом. Попередній рекорд компанії — за 2021 рік компанія запустила тридцять одну місію.



SpaceX запустила вже 2957 інтернет-супутників Starlink, з них близько 2,7 тис залишаються на орбіті у робочому стані. Сервіс вже забезпечує доступом до інтернету сотні тисяч людей по всьому світу. Мережа Starlink доступна користувачам у 37 країнах світу, у тому числі в Північній Америці, Європі, Далекому Сході та в Австралії.

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