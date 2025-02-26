Біткойн впав до 3-місячного мінімуму - до 88 000 дол.

26 февраля 2025 г., 9:35

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Як зазначає CNBC, біткоїн опустився нижче рівня 90 000 дол., ослаблений тиском продажу акцій.

За даними Coin Metrics, ціна біткоїна востаннє знизилась на 6% до 88 333,09 дол. Раніше вона опускалася до 85 899,99 дол., що є найнижчим рівнем з листопада.

Внаслідок падіння у вівторок біткоїн подешевшав майже на 20% від свого історичного максимуму, досягнутого в день інавгурації президента Дональда Трампа.

«Акції зіткнулися з кількома складними сесіями протягом останнього тижня, коли цінні папери з найвищими показниками впали в рази більше, ніж індекс, оскільки ринки борються зі зростаючою невизначеністю при новій адміністрації, - заявив Стівен Любка (Steven Lubka), керівник відділу по роботі з приватними клієнтами та сімейними офісами в Swan Bitcoin. - Цей тиск перекинувся на біткойн і крипторинки».

У вівторок індекс S&P 500 продемонстрував чотириденну серію знижень, оскільки трейдери зважували занепокоєння щодо економічного зростання і світової торгівлі.

«Зрештою, відсутність видимих короткострокових каталізаторів і тиск з боку акцій створює середовище для фіксації прибутку і тиску з боку шортів», - додав Любка.

Падіння біткоїна викликало хвилю тривалих ліквідацій, що змушує трейдерів продавати свої активи за ринковою ціною, щоб погасити свої борги. За даними CoinGlass, за останні 24 години на централізованих біржах було «ліквідовано» 697,6 млн доларів.

Біткойн розпочав рік у режимі ралі, підживлюваний оптимізмом щодо позитивних змін, які нова адміністрація Трампа, як очікується, зробить для криптоіндустрії. Однак після того, як наприкінці січня президент видав свій довгоочікуваний указ про криптовалюти - зміст якого був добре сприйнятий індустрією, незважаючи на більш м'які, ніж очікувалося, формулювання щодо стратегічного резерву біткоїнів, - ринок не мав особливих очікувань.

Хоча оптимізм щодо довгострокового позитивного впливу політики Трампа на криптовалюту залишається високим, рух біткоїна був і може продовжувати диктуватися макроекономічними тенденціями.

«З листопада по січень ринок з великим ентузіазмом сприймав ціноутворення в умовах дружньої до криптовалют адміністрації США, - заявив Джоел Крюгер (Joel Kruger), ринковий стратег LMAX Group. - Тепер це питання очікування наступного каталізатора. Ми знаємо, що все це вже є, і ринок знаходиться в стані консолідації в очікуванні».

Рівень 90 000 дол. є нижньою межею вузького діапазону, в якому біткоїн торгується з кінця листопада. Аналітики попереджають, що якщо біткоїн суттєво прорветься нижче цього рівня, його може очікувати більш глибокий відкат до 80 000 дол.

«У біткоїна ще є можливість повернутися до рівня 70 000-75 000 дол., не ставлячи під загрозу перспективи, - зазначив Крюгер, - і ми підозрюємо, що попит на біткоїн буде досить високим, коли ми будемо рухатися до цих рівнів».

За даними CoinGecko, сектор мем-монет впав на 13% за останні 24 години. Libra, яка привернула увагу минулого тижня після того, як президент Аргентини Хав'єр Мілей коротко прорекламував її, впала на 19,7% за той же період. Монета-мем із зображенням Трампа подешевшала на 8,7%.

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