Биткоин достиг очередного пика - почти 48500 долл.

12 февраля 2021 г., 9:35

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Цена биткоина превысила уровень 48000 долл., уже во второй раз на этой неделе, достигнув нового рекордно уровня - 48 481 долл.



Многие связывают это с тем, что Bank of New York Mellon заявил, что будет предоставлять услуги хранения цифровых активов.



BNY Mellon, старейший банк Америки и крупный кастодиальный провайдер, заявил в четверг, что начнет финансирование биткойнов и других криптовалют. В конечном итоге компания позволит криптоактивам проходить через ту же финансовую сеть, которую она в настоящее время использует для более традиционных средств, таких как казначейские облигации и акции.



«BNY Mellon горд быть первым глобальным банком, объявившим о планах по предоставлению интегрированного сервиса для цифровых активов», - заявил в четверг Роман Регельман (Roman Regelman), генеральный директор по обслуживанию активов и глава отдела цифровых технологий BNY Mellon. «Растущий спрос клиентов на цифровые активы, зрелость передовых решений и улучшение нормативной ясности предоставляют нам огромную возможность расширить наши текущие предложения услуг в этой развивающейся области».



Биткоин вырос более чем на 60% с начала года после четырехкратного роста стоимости в прошлом году. Стремительное ралли, как отмечают наблюдатели, было вызвано повышенным спросом со стороны финансовых институтов.



Однако некоторые скептики опасаются, что биткойн может быть одним из крупнейших рыночных пузырей в истории.



Кроме того, криптовалюты по прежнему остаются «вне закона». Незаконное использование криптовалют давно беспокоит регулирующие и правоохранительные органы: в прошлом месяце министр финансов США Джанет Йеллен и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард призвали к усилению контроля.



Согласно данным Reuters, преступники используют небольшую группу криптовалютных брокеров и сервисов для отмывания сотен миллионов долларов. Так в прошлом году 270 криптоадресов получили незаконные активы на сумму 1,3 млрд долл. - это около 55% всех криминальных потоков криптовалют, выявленных Chainalysis.



Призывы к более строгим правилам прозвучали по мере того, как более крупные инвесторы, особенно из Соединенных Штатов, активизировали свои действия с биткоинами.



В среду, например, агентство Европол заявило, что помогло задержать хакеров, подозреваемых в краже криптоактивов на сумму 100 миллионов долларов.



Истинные масштабы отмывания денег и других преступлений с использованием криптовалют - например, когда преступники используют биткоины для отмывания традиционных денежных средств — до сих пор неизвестны.



По данным Chainalysis, США, Россия и Китай получили наибольший объем цифровой валюты с незаконных адресов, что отражает их высокую долю в объемах криптовалютной торговли.

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