Европейский проект нацелен на создание метаповерхностей для сетей 6G

11 февраля 2021 г., 17:15

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Рассчитанный на три года проект RISE-6G с бюджетом 6,5 млн евро преследует цель создания, прототипирования и испытаний переконфигурируемых интеллектуальных поверхностей (Reconfigurable Intelligent Surfaces, RIS) на основе метаматериалов для отражения беспроводных сигналов.

Такие поверхности могут покрывать стены, потолки и корпуса оборудования, выполняя роль настраиваемых отражателей для встроенных в них активных радиочастотных элементов, улучшая контроль за потреблением энергии, защищая от помех и минимизируя воздействие радиоволн на людей.

Участниками RISE-6G будут разработаны ключевые компоненты аппаратного обеспечения и способы их интеграции в беспроводные сети следующего поколения, включая 6G. Полевые испытания пройдут на новом заводе Fiat с производством, организованным по принципам Индустрии 4.0, и на одной из французских железнодорожных станций — по соглашению с Société nationale des chemins (SNCF).

В проекте принимают участие NEC (как производитель оборудования), операторы беспроводных сетей Orange и Telecom Italia, а также исследователи из университетов Ольборга (Дания), Ноттингема (Великобритания), Технического университета Чалмерса (Швеция) и Афинского национального университета имени Каподистрия (Греция).

«Наша миссия — сделать эту революционную новую концепцию доступной в качестве услуги для динамического управления высокопроизводительной локальной, близкой и энергоэффективной беспроводной связью», — сказал Эмилио Кальванезе Стринати (Emilio Calvanese Strinati), координатор проекта RISE-6G. Он считает, что такая система позволит обеспечить точность определения местоположения и гарантии конфиденциальности коммуникаций, с соблюдением норм использования спектра и ограничения электромагнитного излучения.

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