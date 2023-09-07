Безплатне навчання від SAP дозволяє набути нових навичок або перекваліфікуватися

7 сентября 2023 г., 13:25

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За даними дослідження «Майбутнє української робочої сили», бізнес стикається насамперед із браком кваліфікованих працівників. Попри високий рівень безробіття, відчутним є дефіцит окремих спеціальностей. Компанія SAP надає можливості для набуття нових навичок, перекваліфікації, безкоштовного навчання та сертифікації у сфері найсучасніших технологій.

На платформі SAP Learning доступно понад 100 безплатних онлайн-курсів. Візуальні посібники – SAP Learning Journeys – пропонують простий у навігації безплатний навчальний контент, який допоможе здобути необхідні знання й навички та підготуватися до сертифікації SAP. Ці посібники охоплюють безліч тем, зокрема UX, розробку програмного забезпечення, дані й аналітику, хмарні можливості тощо. Завдяки простим урокам і практичним заняттям можна отримати важливі навички та впевненість, щоб справлятися з реальними викликами. Навчальний контент регулярно оновлюється, щоб відобразити останні тенденції, рішення та продукти SAP.

Відкриті онлайн-курси openSAP забезпечують навчання завдяки контенту від провідних експертів. Воно передбачає гейміфікацію та наявність дискусійних форумів для взаємодії з іншими учнями й експертами в онлайн-форматі. З openSAP Microlearning можна переглядати окремі відео, щоб доповнити чи поглибити свої знання. OpenSAP Podcasts надають корисну інформацію від учасників екосистеми SAP, зокрема від працівників, партнерів і клієнтів компанії.

Є можливість отримати один з 10 тис. безкоштовних ваучерів на сертифікацію. Зареєструвавшись на платформі, учасник, що відповідає критеріям, отримає доступ до навчання, яке можна пройти в будь-який зручний час. Після його завершення в усіх охочих є можливість скласти відповідний іспит та отримати безплатний ваучер SAP Certification. А долучившись до Career Corner, учасники програми матимуть доступ до оголошень про вакансії.

Завдяки двотижневому безкоштовному доступу до Discovery SAP Learning Hub можна переглянути вміст останніх освітніх ресурсів у портфоліо програмного забезпечення SAP, отримати інтерактивний віртуальний дидактичний простір для спілкування з експертами SAP та своїми колегами, підібрати відповідні варіанти навчання для певної посади чи рівня навичок тощо.

SAP приділяє багато уваги навчанню та підготовці студентів та викладачів ВНЗ по всьому світу – для цього окремо створений SAP University Alliances. Зокрема він надає безплатне навчання для українських студентів і викладачів. Програма складається з 32 годин для віртуальних сеансів через Zoom і 68 годин для самостійного навчання, зокрема для вправ і розробки теоретичних концепцій у реальній хмарній системі SAP S/4HANA. Упродовж навчального періоду учасники програми зможуть зрозуміти бізнес-процеси й те, як SAP підтримує їх за допомогою своїх рішень. Навчання розпочнеться 19 жовтня й триватиме до 28 березня 2024 року. Ознайомитись з іншими можливостями для студентів можна за посиланням.

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