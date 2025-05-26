До використання у Силах оборони допущено важкий дрон-бомбер

26 мая 2025 г., 8:15

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у ЗСУ ударний безпілотний авіаційний комплекс «Білий вовк». Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Цей дрон спроможний доставляти до цілі бойовий заряд чималої ваги, який здатен вразити важку ворожу техніку, фортифікаційні об’єкти та інші захищені цілі.

Комплекс розгортається протягом кількох хвилин. У комплекті комплексу, зокрема: БпЛА з цифровою комбінованою камерою, станція керування та контролю, комплект силових акумуляторів тощо.

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