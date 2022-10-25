«Армія дронів» закуповує 11 комплексів безпілотників PUMA-LE на 540 млн грн.

25 октября 2022 г., 8:15

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, про закупівлю через United24 для ЗСУ 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE, вартістю понад 540 млн грн.



Дрони PUMA-LE оснащені звичайною та тепловізійною камерою з 6-кратним зумом. Це дозволяє виявляти противника вдень, вночі та за будь-якої погоди.



Завдяки спеціальним антенам безпілотники долають відстань до 60 км. Така дистанція допоможе захисникам пробиратися в тил ворога. Дрони перебувають у польоті близько 6 годин і підіймаються на висоту до 3 кілометрів. Це робить їх непомітними для окупантів.



PUMA-LE находяться на озброєнні у 18 країнах світу: США, Великобританія, Німеччина, Франція тощо. Тепер поповнюємо такими «пташками» і наш фронт.



«Дякую, що донатите на «Армію дронів» через фандрейзингову платформу United24, ініційовану президентом Володимиром Зеленським. Завдяки вам українські воїни отримують топові дрони, які допоможуть перемогти у війні та зберегти життя», наголосив Михайло Федоров.



https://u24.gov.ua/uk/dronation

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