Главная » Новости macOS Ventura стала доступна 25 октября 2022 г., 9:25 0

Tweet Компанія Apple повідомила, що macOS Ventura доступна вже сьогодні у вигляді безплатного оновлення програмного забезпечення.



Як наголошується, macOS Ventura виводить роботу на Mac на абсолютно новий рівень завдяки «революційним можливостям», які допомагають користувачам досягати більшого, ніж будь-коли. Нові функції, такі як Continuity Camera, дозволяють користувачам безперешкодно працювати на всіх пристроях Apple, а інструменти для підвищення продуктивності, включаючи Stage Manager, допомагають користувачам залишатися сфокусованими та легко переходити від одного завдання до іншого. Safari відкриває майбутнє без паролів за допомогою ключів, а також з'являться великі оновлення популярних додатків, включаючи Mail і Messages.



З Continuity Camera користувачі Mac можуть використовувати потужну систему камер на iPhone. Коли iPhone знаходиться поблизу, Mac може автоматично розпізнавати і використовувати камеру на iPhone, щоб розблокувати нові можливості, які ніколи раніше не були доступні на веб-камерах, і навіть працювати бездротово для більшої гнучкості. Функція Desk View використовує надширококутну камеру iPhone, щоб одночасно показувати обличчя користувача і вид зверху на його робочий стіл - чудово підходить для відеороликів "зроби сам", практичних презентацій і багато чого іншого. Continuity Camera також пропонує інноваційні функції, такі як "Центральна сцена", "Портретний режим" і нове "Студійне світло" - ефект, який підсвічує обличчя користувача, одночасно затемнюючи фон - на всіх комп'ютерах Mac.



Continuity Camera відмінно працює з додатками для відеоконференцій на macOS, включаючи FaceTime, Zoom, Webex і багато інших.



Функція переадресації тепер доступна і в FaceTime, тому користувачі можуть розпочати виклик FaceTime на одному пристрої Apple і плавно перевести виклик на інший пристрій Apple, що знаходиться поруч. Користувач може розпочати виклик FaceTime на своєму iPhone або iPad і перенести його на свій комп'ютер Mac, коли повернеться додому або в офіс, або навіть розпочати виклик на своєму комп'ютері Mac і перенести його на iPhone або iPad, коли він перебуває в дорозі.



Stage Manager автоматично впорядковує програми та вікна, щоб користувачі могли сконцентруватися на поточному завданні і при цьому бачити все одним поглядом. Коли користувачі включають Stage Manager з Центру управління, поточне вікно, в якому вони працюють, відображається на видному місці в центрі, в той час як інші вікна з'являються зліва, щоб вони могли легко перемикатися між завданнями. Для створення ідеального робочого простору користувачі можуть створювати групи вікон або додатків під час роботи над конкретними завданнями або проєктами. Stage Manager також працює спільно з інструментами роботи з вікнами macOS, включаючи Mission Control і Spaces, і користувачі можуть легко отримати доступ до робочого столу одним клацанням миші.



Safari відкриває майбутнє без паролів завдяки ключам - новому методу входу, який робить роботу в Safari ще безпечнішою. Ключі є більш безпечними, простими у використанні та призначені для заміни паролів. Щоразу, коли користувачі створюють ключ, формується унікальний цифровий ключ, який залишається на пристрої і ніколи не зберігається на веб-сервері, тому хакери не можуть витягувати їх або обманом змусити користувачів поділитися ними. За допомогою паролів користувачі можуть легко входити в систему, використовуючи Touch ID або Face ID для біометричної верифікації, а паролі надійно синхронізуються з наскрізним шифруванням за допомогою iCloud Keychain, тому вони доступні на всіх пристроях Apple, включаючи комп'ютери Mac, iPhone та iPad. Паролі також працюють у програмах і в Інтернеті, і користувачі можуть навіть входити на веб-сайти або в програми на пристроях інших виробників за допомогою iPhone.



Додаток Пошта тепер надає користувачам можливість планувати надсилання повідомлень, скасовувати доставку повідомлення до того, як воно потрапить до поштової скриньки одержувача, і навіть додавати розгорнуті посилання для кращого попереднього перегляду вмісту. Пошта також може визначати, чи відсутні такі елементи, як вкладення або копія одержувача, і нагадувати відправнику про необхідність їх додавання. Користувачі навіть можуть встановлювати нагадування, щоб повернутися до повідомлення пізніше, і отримувати автоматичні пропозиції щодо подальших дій з електронними листами, коли вони очікують на відповідь.



Пошук у пошті використовує найсучасніші технології для отримання більш точних і повних результатів. Користувачі можуть швидко знайти те, що вони шукають, як тільки натиснуть на кнопку пошуку, включаючи нещодавні електронні листи, контакти, документи, фотографії та багато іншого, ще до того, як вони почнуть вводити текст.



Користувачі можуть редагувати або скасовувати нещодавно надіслані повідомлення, відновлювати випадково видалені повідомлення або навіть позначити повідомлення як непрочитане, якщо вони не можуть відповісти на нього в даний момент. Співпрацювати з іншими стало простіше, оскільки користувачі тепер мають можливість надавати спільний доступ до файлу в Повідомленнях і автоматично надавати доступ до нього всім учасникам потоку. Оновлення активності з'являються у верхній частині потоку, коли кожен заходить і вносить правки в спільний документ. Користувачі також можуть швидко приєднуватися до сеансів SharePlay зі своїх комп'ютерів Mac прямо в "Повідомленнях", щоб спілкуватися в чаті, беручи участь у спільних заходах, таких як спільний перегляд шоу або прослуховування пісні.



Spotlight тепер мають нові функції та оновлений дизайн, який забезпечує більш узгоджену роботу на Mac, iPhone та iPad. Тепер користувачі можуть використовувати Spotlight для пошуку зображень у своїй фототеці, в Інтернеті та по всій системі в таких програмах, як "Повідомлення" та "Нотатки". Вони навіть можуть шукати свої фотографії за місцем розташування, людьми, сценами або об'єктами, а функція "Живий текст" дозволяє шукати текст всередині зображень. Spotlight також включає багаті результати за категоріями для художників, фільмів, акторів, телевізійних шоу, бізнесу та спорту. Щоб ще більше підвищити продуктивність, користувачі можуть виконувати дії з Spotlight, наприклад, запускати таймер або створювати новий документ. А завдяки підтримці функції швидкого перегляду в Spotlight користувачі можуть швидко переглянути повнорозмірний попередній перегляд майже будь-якого файлу, не відкриваючи його.



macOS Ventura пропонує нові технології, такі як Metal 3, які в повній мірі використовують переваги апаратного забезпечення Mac - в результаті чого досягається більш висока продуктивність, ігри краще реагують на натискання, а графіка виглядає приголомшливо.



Функція Live Text може розпізнавати текст в призупинених відеокадрах, а також японський і корейський текст. Користувачі також можуть відірвати об'єкт від зображення і перенести його в іншу програму, наприклад, в "Повідомлення". Visual Look Up тепер може розпізнавати тварин, птахів, комах, статуї і навіть більше орієнтирів.



У macOS Ventura з'явилися нові інструменти для людей з обмеженими можливостями, такі як "Живі субтитри" для всього аудіоконтенту, функція "Говорити під час дзвінків", "Перевірка тексту" для підтримки коректури для користувачів VoiceOver і багато іншого.



Системні налаштування тепер називаються "Налаштування системи" і мають новий дизайн, оптимізований для ефективної навігації на Mac, а також забезпечують більш узгоджену роботу на iPhone і iPad.



Наголошується, що система безпеки macOS стала ще сильніше і робить Mac більш стійким до атак завдяки новим інструментам, таким як Rapid Security Response, яка працює в перервах між звичайними оновленнями, що дозволяє легко підтримувати безпеку в актуальному стані. Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада 0

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