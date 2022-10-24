«Хуавей Україна» надала КПІ новітнє мережеве обладнання

24 октября 2022 г., 17:05

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За заявою «Хуавей Україна», компанія передала Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» новітнє мережеве обладнання для забезпечення покриттям Wi-Fi навчальних корпусів та гуртожитків.



До переліку пристроїв, якими «Хуавей Україна» забезпечила заклад вищої освіти, входить обладнання для побудови сучасної мережі Wi-Fi 6: точки доступу, комутатори для живлення і з'єднання точок доступу та потужний маршрутизатор для збільшення швидкості з’єднання. Зокрема, це 345 точок доступу настінного формату кріплення (AirEngine 5761-11W), 200 точок доступу стельового формату кріплення (AirEngine 5761-11), 20 комутаторів із PoE для живлення точок доступу (CloudEngine S5735-L24P4S-A1), 6 комутаторів агрегації (CloudEngine S5735-L48T4X-A1), комутатор ядра (CloudEngine S6730-H24X6C) та маршрутизатор (NetEngine 8000 M1C).



Зазначено, одна точка Wi-Fi забезпечуватиме доступ до мережі до 100 користувачам. Пропускна здатність доступу нової архітектури мережі буде збільшена з початкових 100 Мбіт/с до 1000 Мбіт/с для прискорення передачі даних та покращення користувацького досвіду.



Вдосконалення і розширення мережі устаткування університету КПІ має на меті задовольнити потреби закладу для ефективного навчального процесу. Завдяки оновленню структури мережі заклад отримає наступні переваги:



• модернізацію центрального комутаційного обладнання основного ядра мережі університету для понад 25000 абонентів, які є учасниками освітнього процесу і науково-дослідної діяльності;

• створення мережі Wi-Fi, що доступна у 24 навчальних корпусах;

• забезпечення Wi-Fi в укриттях у 16 гуртожитках.



«Наша співпраця з «Хуавей Україна» є хорошим прикладом поєднання якісного освітнього процесу та багаторічного досвіду однієї з провідних технологічних компаній світу, що впливає на майбутнє України. Студенти КПІ вже шостий рік поспіль мають можливість не лише брати участь у наукових дослідженнях, запроваджених завдяки Huawei, а й отримувати переваги від наданого компанією обладнання», — наголосив Михайло Згуровський, професор і ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського.



«Ми продовжуємо надавати підтримку нашим партнерам, аби сприяти розвитку технічної освіти в Україні. Сподіваємося, що обладнання, яке ми сьогодні передаємо у користування університету КПІ, допоможе якісно покращити освітній процес і науково-дослідні роботи, та сприятиме розвитку кадрового потенціалу країни у галузі високих технологій», — зазначив Володимир Білавка, заступник директора департаменту персоналу «Хуавей Україна».



Нагадаємо, Університет КПІ та «Хуавей Україна» розпочали співпрацю ще у 2016 році задля спільного розвитку освіти та науки в Україні у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. КПІ став одним із перших закладів вищої освіти, з яким компанія почала реалізовувати різноманітні освітні програми для залучення та навчання майбутніх технічних спеціалістів і проведення науково-дослідної діяльності.



За шість років партнерства на базі університету за підтримки «Хуавей Україна» були створені дослідні центри, реалізовані освітні та наукові проєкти, програми надання стипендій студентам, найталановитіші з яких були запрошені до київського офісу компанії на стажування в лабораторіях Huawei.



Серед ініціатив, реалізованих у межах партнерства «Хуавей Україна» та університету КПІ:

• Академія інформаційних і мережевих технологій Huawei — відкрита на базі університету у 2020 році програма, що допомагає підготувати студентів закладу і надати їм необхідні знання та навички для майбутнього професійного зростання в ІКТ-галузі;

• «Насіння для майбутнього» (Seeds for the Future) — освітня програма Huawei, в якій студенти КПІ беруть участь вже шостий рік поспіль;

• фестиваль інноваційних технологій Sikorsky Challenge — конкурс стартапів серед студентів, у якому вони можуть продемонструвати свої здібності й отримати пропозиції для розвитку кар’єри в різних підрозділах «Хуавей Україна».

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