Перші три ударні роти БПЛА «Армії дронів» вже готові до бою

29 марта 2023 г., 8:25

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Українська армія активно трансформується та отримує унікальний досвід у найбільш технологічній війні в історії.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, раніше разом з Генштабом анонсували створення перших у світі ударних рот БПЛА. З абсолютно новим підходом до менеджменту, навчання та доктрини застосування дронів.

«Сьогодні перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою. Разом з партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи​, ударні коптери та Starlink. Усі безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот «Армії дронів» придбали приватні донори», наголосив Михайло Федоров .

Безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії. Наводитимуть артилерію, допоможуть воїнам бути максимально ефективними під час міських боїв та зберігати життя. Пікапи знадобляться для рейдів мобільних груп у тил ворога, доставки вантажів та евакуації поранених. Старлінки — безперебійний зв‘язок на полі бою. Все це — наша конкурентна перевага над росіянами.

У межах проєкту UNITED24 «Армія дронів» переросла у велику державну програму підтримки розвитку БПЛА.

Глобальні поставки смартфонів ODM/IDH впали на 5% у 2022 р.

Поставки смартфонів від виробників ODM/IDH у 2022 році знизилися на 5% у порівнянні з попереднім роком, згідно з останнім глобальним звітом Counterpoint Research.

«Зниження поставок ODM/IDH-компаній у 2022 році було зумовлене слабкими показниками OPPO Group, Transition Group, Lenovo Group та HONOR. Ці виробники смартфонів постраждали від економічних потрясінь протягом року, і негативні наслідки передалися безпосередньо їхнім ODM-партнерам», заявив старший аналітик Counterpoint Шенгао Бай (Shenghao Bai). Він додав, що тим не менш, внесок ODM у постачання смартфонів зростає. Наприклад, частка поставок ODM in vivo стрімко зросла у 2022 році після того, як бренд розпочав співпрацю з Huaqin та Longcheer.

Торік Longcheer, Huaqin і Wingtech продовжували домінувати в конкурентному середовищі світової індустрії смартфонів у напрямку ODM/IDH. На ці компанії, також відомі як "Велика трійка", припадало 76% світового ринку ODM/IDH смартфонів у 2022 році порівняно з 70% у 2021 році.

«Поставки Longcheer зросли у 2022 році завдяки великим замовленням від Xiaomi та Samsung, що дозволило компанії посісти перше місце за часткою поставок. Тим часом Huaqin вдалося залишитися одним з лідерів серед ODM завдяки диверсифікованому клієнтському портфелю та збільшенню замовлень від vivo, одного з провідних виробників смартфонів у Китаї. На противагу цьому, Wingtech продемонструвала лише скромне зростання поставок у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, оскільки вона продовжує розглядати ODM для смартфонів лише як один із напрямків свого загального ODM-бізнесу».

Лам також додав, що у представника Tier 2 Tinno продовжували стабільно зростати поставки після виділення бренду WIKO завдяки успішному маркетингу з основними операторами в США, Японії та Африці. Партнерство з Lenovo та Transsion також сприяло збільшенню обсягів поставок. MobiWire пережила значне зростання поставок після перемоги в проектах Transsion. Крім того, очікується, що нещодавня співпраця з TCL стане альтернативним джерелом доходу, оскільки TCL переорієнтовується на сегмент пристроїв ціною 300 доларів.

«Провідні ODM-гравці активно розширюють свої послуги ODM та EMS на інші категорії смарт-пристроїв, при цьому Huaqin посідає перше місце за обсягами поставок у більш широких категоріях смарт-пристроїв. Щоб збагатити свої портфелі, ODM активно досліджують такі сектори, як компоненти, напівпровідники, автомобільна та XR-продукція. Вони намагаються залучити більше керманичів, щоб гарантувати, що їхня компанія буде більш стійко триматися на плаву в умовах глобальних зустрічних вітрів», - підкреслив Лам.

Виробничий сектор Китаю відновлюється після зняття обмежень, спричинених COVID-19. Очікується, що виробничі потужності Китаю повернуться до нормального рівня до 2023 року. Тим часом диверсифікація виробництва у світовій електронній промисловості продовжує зростати. Коментуючи ці тенденції, Бай сказав, що виробники смартфонів інвестують значні кошти в Індію. «Тим часом компанії EMS розширюють свої складальні лінії в Індії, Південно-Східній Азії, ЛАТАМ та інших регіонах. Місцеве виробництво в Індії зможе задовольнити внутрішній попит, а також буде достатнім для експорту», наголосив він.

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