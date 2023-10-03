"Антонов" займеться випуском французьких безпілотників Aarok

3 октября 2023 г., 17:35

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За повідомленням La Tribune, французька компанія Turgis & Gaillard підписала угоду з концерном "Антонов" щодо виробництва в Україні БПЛА Aarok. Угода було укладено під час візиту міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню до Києва.



Зазначається, що ця угода відповідає прагненню Франції закріпити свою допомогу Україні на довгострокову перспективу та перейти від політики передачі військового обладнання до встановлення промислових партнерських відносин між двома країнами. "Ми знаємо, що ця війна триватиме. А оскільки вона триватиме, ми повинні бути впевнені, що завтра ми продовжимо надійно допомагати Україні", - заявив Себастьєн Лекорню невдовзі після того, як віддав данину пам'яті біля "Стіни героїв" - меморіалу в Києві, присвяченого загиблим на фронті солдатам.



Примітно, що безпілотник Aarok компанії Turgis & Gaillard був вперше продемонстрований на червневому авіасалоні в Парижі у класі MALE (Medium Altitude Long Range) у категорії Reaper (5,5 т). «Саме український виробник обрав дизайн для цього безпілотника, який з'явився в червні з нізвідки», – сказав Патрік Гайяр, генеральний директор та засновник компанії Turgis & Gaillard.

Після підписання цієї угоди двом партнерам ще доведеться розв'язувати всі питання на виробничому та операційному фронтах, - наголосив Патрік Гайяр, - у тому числі де знаходитиметься збірний майданчик та яке французьке та українське обладнання буде обрано для цього безпілотника. "Єдине, що можна сказати з упевненістю, - це те, що БПЛА Aarok виробництва "Антонова" будуть використовуватися виключно українськими збройними силами", - зазначила Фанні Тургіс, президент і засновник Turgis & Gaillard.



Крім Turgis & Gaillard контракти на постачання озброєнь в Україну підписали ще кілька французьких виробників. Усього було підписано 15 контрактів, а також угоду про співпрацю між Французьким управлінням озброєнь (DGA) та його українським представництвом. Виробник безпілотників Delair, який влітку цього року підписав перший контракт на постачання 150 безпілотників спостереження, розмістив у Міністерстві оборони України замовлення на постачання ще невизначеної кількості безпілотників. Thales підписала угоду з українською компанією про спільну розробку БПЛА, а Vistory створить в Україні центр 3D-друку для виробництва запасних частин.

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