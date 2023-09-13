Salesforce запускає AI-асистентів у своїх додатках

13 сентября 2023 г., 11:35

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Компанія Salesforce на конференції Dreamforce у Сан-Франциско презентувала розмовного помічника зі штучним інтелектом для своїх додатків, який може допомагати користувачам у повсякденній роботі. А також було анонсовано студію, яка дозволить компаніям створювати свої власні підказки, дії та моделі.

Новий генеративний помічник зі штучним інтелектом, який отримав назву Einstein Copilot, інтегрується безпосередньо в додатки Salesforce і розуміє контекст того, на що дивляться користувачі, надаючи їм можливість "спілкуватися" з їхніми корпоративними даними.

Einstein Copilot, який вийде в пілотному режимі цієї осені, є частиною більш широкої програми Salesforce, що охоплює генеративний АІ у своїх додатках, включаючи Einstein GPT, який компанія включила в свої пропозиції Sales Cloud, Service Cloud і Data Cloud. Новий Copilot, анонсований сьогодні на конференції Dreamforce у Сан-Франциско, виходить далеко за рамки простого написання електронних листів і нотаток для зустрічей і безпосередньо інтегрується в користувацький досвід, щоб АІ міг працювати поруч з користувачем.

Адміністратори та менеджери можуть налаштувати Einstein Copilot за допомогою Copilot Studio і змінити спосіб реагування асистента на запити користувачів, таких як працівники та клієнти, щоб створювати власні додатки з власними підказками та діями, які Salesforce називає "навичками".

Підказки - це те, як генеративний АІ отримує інформацію з величезного сховища даних, на яких він навчений, і генерує нову інформацію у відповідь на запит. Конструктор підказок дозволяє користувачам створювати, тестувати і створювати нові запити, які відповідають бренду і стилю комунікації компанії, не вимагаючи при цьому особливих знань. Наприклад, маркетолог може використовувати його для створення персоналізованого повідомлення про знижку на основі місцезнаходження клієнта та його історії покупок, а потім розгорнути такий самий запит для будь-якого клієнта в майбутньому.

Конструктор навичок дозволяє компаніям автоматизувати робочі процеси для створення дій, керованих АІ, для виконання завдань. Це дуже важливо для додатків зі штучним інтелектом, де АІ має робити більше, ніж просто відповідати на запитання, і може знадобитися для завершення певної дії, наприклад, зміни пароля або ініціювання повернення товару клієнту.

Для розробників і досвідчених користувачів компанії також можуть створювати і вибирати власні моделі АІ від будь-якого постачальника, які відповідають їхнім бізнес-потребам. Конструктор моделей надає їм таку гнучкість, дозволяючи вибрати власну велику мовну модель від Salesforce або інтегрувати генеративну модель ШІ, яку можна навчати та налаштовувати на основі даних у хмарі даних без переміщення чи копіювання даних. Використовуючи Model Builder, Einstein Copilot може підтримувати інтеграцію зі сторонніми системами.

Нарешті, все побудовано на основі Einstein Trust Layer - фреймворку для безпеки АІ, вбудованого в платформу Einstein 1, який забезпечує конфіденційність і захист усіх даних, що проходять через систему.

Рівень довіри також відповідає за виявлення токсичності, тобто захищає від упередженості та інших потенційних проблем.

Все це стало можливим завдяки нещодавно анонсованій платформі Einstein 1, яка включає значні вдосконалення Data Cloud, що дає компаніям можливість безпечно під'єднувати свій досвід на основі штучного інтелекту до корпоративних даних і створювати додатки, використовуючи інтерфейси з низьким рівнем коду.

Data Cloud об'єднує всі об'єкти компанії з метаданими в одному місці в масштабі, дозволяючи асистенту штучного інтелекту отримати до них безпечний доступ і діяти з ними за допомогою гіпермасштабного механізму. Це зменшує загальну кількість фрагментації корпоративних стеків даних між хмарними, соціальними та мобільними пристроями і забезпечує доступ до даних в одному місці.

Частиною цієї аналітики є те, як використовується вся платформа, наприклад, відгуки про підказки та навички, що використовуються в Einstein Copilot.

Користувачі платформи Einstein 1 отримуватимуть автоматичні оновлення тричі на рік, а структура метаданих запобігає порушенню будь-яких інтеграцій чи моделей безпеки. Організації можуть додатково налаштовувати її, додаючи, розширюючи і нарощуючи її в міру розвитку Salesforce.

Нагадаємо, компанія Salesforce запустила продукт Einstein GPT genAI у березні. У червні компанія також подвоїла свій венчурний фонд для стартапів у сфері генеративного АІ до 500 мільйонів доларів.

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