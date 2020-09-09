Выручка рынка внешних хранилищ данных снизилась на 5%

9 сентября 2020 г., 16:35

Во втором квартале 2020 г. мировой рынок внешних систем хранения данных отчитался ухудшением показателей в денежном выражении на 5,0%, до 6,3 млрд долл., — рапортует IDC. В то же время, общая емкость отгруженных систем выросла на 5,1% «YoY», до 17,1 экзабайт. Выручка группы ODM, поставляющих системы напрямую операторам гипермасштабируемых ЦОД выросла на 64,1%, до 7,0 млрд долл., а емкость увеличилась на 122,1%, до 74,8 экзабайт. Общая емкость глобально отгруженных в течение квартала внешних и внутренних (серверы) систем, в том числе поставок ODM, выросла на 59,7%, до 124,6 экзабайт.

Сегмент, объединяющий решения, полностью построенные на базе флэш-памяти, сгенерировал 1,25 млрд долл. выручки, что на 7,7% больше к прошлому году. Гибридное направление сократилось на 8,7%, до 2,5 млрд долл.

Среди регионов сбыта наиболее динамично (+18,3%) развивался Китай. Также в плюс вышла Канада, тогда как остальные локальные рынки отчитались спадом. В странах EMEA выручка снизилась почти на 8%.

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