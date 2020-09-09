 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 36 (1231)

30.08 - 06.09

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Выручка рынка внешних хранилищ данных снизилась на 5%

9 сентября 2020 г., 16:35
Выручка рынка внешних хранилищ данных снизилась на 5%

Во втором квартале 2020 г. мировой рынок внешних систем хранения данных отчитался ухудшением показателей в денежном выражении на 5,0%, до 6,3 млрд долл., — рапортует IDC. В то же время, общая емкость отгруженных систем выросла на 5,1% «YoY», до 17,1 экзабайт. Выручка группы ODM, поставляющих системы напрямую операторам гипермасштабируемых ЦОД выросла на 64,1%, до 7,0 млрд долл., а емкость увеличилась на 122,1%, до 74,8 экзабайт. Общая емкость глобально отгруженных в течение квартала внешних и внутренних (серверы) систем, в том числе поставок ODM, выросла на 59,7%, до 124,6 экзабайт.

Сегмент, объединяющий решения, полностью построенные на базе флэш-памяти, сгенерировал 1,25 млрд долл. выручки, что на 7,7% больше к прошлому году. Гибридное направление сократилось на 8,7%, до 2,5 млрд долл.

Среди регионов сбыта наиболее динамично (+18,3%) развивался Китай. Также в плюс вышла Канада, тогда как остальные локальные рынки отчитались спадом. В странах EMEA выручка снизилась почти на 8%.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  