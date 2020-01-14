Acer B250i — портативный LED-проектор с аудиосистемой студийного уровня

14 января 2020 г., 14:05

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Компания Acer анонсировала портативный светодиодный проектор B250i, который сконструирован по принципу «все-в-одном». Это компактное устройство с функцией автофокусировки обеспечивает просмотр визуальных материалов формата Full HD 1080p с функцией автофокусировки.

Модель Acer B250i весит 1450 г, а ее габариты — 205×204×78 мм, поэтому он помещается в рюкзаке или дорожной сумке. Проектор оснащен двумя динамиками мощностью 5 Вт с пассивными излучателями. В аудиосистеме реализованы технологии Acer TrueHarmony и Waves Maxx Audio для улучшения качества воспроизведения звука.

Проектор Acer B250i обеспечивает максимальную яркость светового потока 1000 ANSI люмен, а его коэффициент контрастности — 5000: 1. Для него заявлен охват 120% цветового пространства Rec. 709.

Ресурс светодиодной модуля проектора B250i составляет до 30 000 часов.

Модель B250i поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение. Проектор обеспечивает дублирование экрана устройств под управлением ОС Android и iOS при беспроводном подключении по технологии Wi-Fi, а разъем HDMI позволяет подсоединить его к ноутбуку или настольному ПК. Устройство также оснащено портами USB Type-C (служит для передачи сигнала и подзарядки) и USB Type A, выполняющих функцию видеовхода при подключении к ПК или смартфону. Проектор B250i может дублировать экран и воспроизводить мультимедийные материалы без дополнительного ПО, поэтому для работы его нужно только подключить к источнику сигнала.

Проектор Acer B250i поступит в продажу в Украине в апреле с начальной ценой 16490 грн.

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