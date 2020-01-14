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Мировой полупроводниковый рынок просел почти на 12%

14 января 2020 г., 14:25
Мировой полупроводниковый рынок просел почти на 12%

По оценкам Gartner, в 2019 г. выручка мирового полупроводникового рынка сократилась на 11,9% «YoY», до 418,3 млрд долл.

Сегмент памяти оказался главным виновником спада. На его долю в прошедшем году пришлось 26,7% общих продаж, а выручка сократилась на 31,5% «YoY». Вследствие начавшегося еще в конце 2018 г. перепроизводства, выручка направления DRAM сократилась на 37,5%. Средняя отпускная цена памяти в 2019 г. сократилась на 47,4%.

Ситуация с памятью позволила Intel вернуть утраченную два года назад первую строку рейтинга лучших чипмейкеров. Однако выручка лидера просела на 0,7% из-за замедления развития серверного рынка, сохраняющихся проблем с поставками отдельных процессоров и продажи Apple бизнеса модемов. Выручка спустившейся на вторую строку Samsung упала почти на треть. Причем, направление памяти DRAM и NAND, на которое приходится 82% общих продаж вендора, провалилось на 34%.


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