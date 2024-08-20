Директоркою Google Україна призначена Тетяна Лукинюк

20 августа 2024 г., 15:35

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Компанія Google оголосила про призначення Тетяни Лукинюк на посаду нової директорки Google Україна. Вона має понад 25-річний досвід роботи в міжнародних компаніях. Перед приєднанням до Google Тетяна обіймала посаду B2C-директорки у компанії «Київстар», де вона керувала операціями з продажу, маркетингу та обслуговування клієнтів. До цього, Тетяна працювала в секторі FMCG (товарів масового споживання), обіймаючи керівні посади з продажів та маркетингу в таких міжнародних корпораціях, як Coca-Cola, Mars, а потім очолювала бізнес Red Bull в Україні на посаді генеральної директорки. Окрім корпоративних досягнень, Тетяна також є запрошеною професоркою Київської школи економіки та співавторкою популярної книги про побудову кар'єри.

«Україна демонструє надзвичайну силу та стійкість, і ми твердо налаштовані й надалі посилювати нашу підтримку. Зобов'язання Google перед Україною залишається пріоритетом, і разом ми будемо невпинно працювати, щоб продовжувати підтримувати Україну за допомогою технологій для безпеки, освіти, культури, інформації, інновацій та розвитку бізнесу», – каже Патрік Варнкінг, віцепрезидент Google у Центральній та Східній Європі.

Нагадаємо, від початку роботи представництва Google в нашій країні на протязі 17 років його очолював Дмитро Шоломко. Втім в жовтні 2022 року стало відомо, що він вирішив залишити цю посаду. З тих пір компанія шукала нового керівника.

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