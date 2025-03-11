У державному бюджеті на реалізацію стратегії кібербезпеки передбачено майже пів мільярда гривень

11 марта 2025 г., 15:35

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Невпинно зростає кількість кібератак, спрямованих на порушення конфіденційності, цілісності, доступності державних інформаційних ресурсів. Тому кіберзахист об’єктів критичної інформаційної інфраструктури та безпечне функціонування кіберпростору залишаються пріоритетом держави. Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження, яким затвердив план заходів на 2025 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки.

Документ, розроблений фахівцями Держспецзв’язку, визначає низку завдань, які мають бути виконані протягом цього року задля посилення кіберстійкості. Зокрема, це заходи за такими напрямами: нормативно-правове забезпечення діяльності у сфері кібербезпеки; розвиток організаційно-технологічної складової національної системи кібербезпеки; налагодження більш тісного співробітництва з міжнародними партнерами України; впровадження ризикоорієнтованого підходу в частині заходів із забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури та державних органів; подальший розвиток системи підготовки кадрів у сфері кібербезпеки.

На реалізацію заходів, передбачених Стратегією кібербезпеки, у Державному бюджеті на 2025 рік передбачено 468,8 млн грн для різних виконавців.

Цей рік є важливим, оскільки він є завершальним щодо реалізації Стратегії кібербезпеки України на 2021-2025 рр. В січні цього року було проведено оцінювання стану реалізації Стратегії, за результатами якого встановлено, що лише 63% із передбачених цілей досягнуто. А отже, потрібно докласти максимум зусиль задля реалізації усіх передбачених документом заходів.

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