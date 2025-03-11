Українські стартапи плідно попрацювали на Mobile World Congress

11 марта 2025 г., 16:35

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Цього року конференція Mobile World Congress зібрала більш як 110 тис. гостей з 205 країн та понад 3 тис. представників ІТ-сфери. У межах конгресу відбулася також велика стартап-подія 4YFN, до якої вже традиційно долучилася й українська делегація. До її складу увійшли: SolarGaps, CheckEye, Clearly, svoi, iPlayARt, Avataa, Recycle та SoftTrainer.

CheckEye попередньо домовилися з Huawei про інтеграцію свого продукту в їхню платформу, відкрили шляхи виходу на ринки Іспанії, Франції, Великої Британії та Австрії, а також ведуть перемовини з ангельськими інвесторами.

SolarGaps планують співпрацювати з Holaluz – одним із найбільших іспанських гравців у сфері кліматичних технологій, а ще домовилися про партнерства в Південній Іспанії та Саудівській Аравії.

svoi. встановили контакти з Nokia та Ericsson, а також під час MWC офіційно запустили свій застосунок в App Store. Так вони залучили понад 100 користувачів із Сингапуру, Аргентини, Іспанії, Італії, Туреччини та Індії.

iPlayArt вразили інноваціями організаторів World Artifical Intelligence Conference та отримали особисте запрошення на Future Tech 2025 у Шанхаї. Також стартап залучив VR-експертів із Європи та попередньо домовився про фінансування з трьома ангельськими інвесторами та двома венчурними фондами. А японські журналісти вже готують про нього статтю.

Avataa очікують збільшення клієнтської бази на 30% після MWC та попередньо домовилися з Qore Technologies, Value Creation Alternative, Telco Bridges і державними структурами щодо цифровізації телеком-компаній.

Організаторами участі української делегації є Міністерство цифрової трансформації України та Український фонд стартапів за підтримки UMAEF у партнерстві з Seeds of Bravery.

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