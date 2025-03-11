Квартальний виторг Oracle збільшився на 6% до 14,13 млрд дол., хоча й виявився нижче прогнозу

11 марта 2025 г., 14:30

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Oracle представила результати за третій квартал свого 2025 фінансового року.

Прибуток до вирахування певних витрат склав $1,47 за акцію, що виявилося нижче прогнозованих $1,49.

Виторг збільшився на 6% порівняно з минулим роком до 14,13 млрд дол., але виявився нижче прогнозу аналітиків у 14,39 млрд дол.

Чистий прибуток компанії зріс на 22% до 2,94 млрд дол.

Найшвидше зростав напрямок, пов'язаний з хмарними сервісами та підтримкою ліцензій, де виручка зросла на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 11,01 млрд дол. Це становить 78% від загального обсягу продажів компанії. Однак, це також виявилося нижчим за прогнози, оскільки аналітики очікували 11,21 млрд дол.

В останні квартали сегмент хмарної інфраструктури Oracle переживає бум на хвилі попиту щодо генеративного штучного інтелекту. Компанія пропонує доступ до тисяч графічних процесорів від Nvidia і цей напрямок продовжував зростати швидкими темпами - продажі збільшилися на 49% порівняно з минулим роком, до 2,7 мільярда доларів.

У своїй заяві голова Oracle Ларрі Еллісон (Larry Ellison) повідомив аналітикам, що компанія спостерігає рекордний рівень попиту клієнтів на хмарну інфраструктуру. «Ми плануємо подвоїти потужність наших центрів обробки даних в цьому календарному році», - додав він, зазначивши, що це необхідно для задоволення попиту.

За словами глави компанії, клієнти особливо зацікавлені в новій платформі Oracle AI Data Platform, яка дозволяє їм безпечно використовувати провідні моделі штучного інтелекту від OpenAI, xAI та Meta Platforms на своїх власних даних.

Інший великий бізнес-підрозділ Oracle, хмарні та on-premis рішення, заробив 1,1 мільярда доларів доходу, що на 10% менше, ніж роком раніше.

Oracle очікує зростання доходів від 8% до 9% у поточному кварталі, що відповідає прогнозу Уолл-стріт на рівні 15,91 млрд дол., що становить близько 11% зростання.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS