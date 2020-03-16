Совет директоров Acronis возглавил Рене Бонвани

16 марта 2020 г., 11:35

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Компания Acronis назначила Рене Бонвани (Rene Bonvanie) председателем совета директоров. Господин Бонвани входит в совет директоров Acronis с 2014 г., а также занимает пост исполнительного вице-президента по работе со стратегическими клиентами в Palo Alto Networks. На посту председателя совета директоров Acronis он будет заниматься разработкой и исполнением бизнес-стратегии компании в сотрудничестве с генеральным директором и другими руководителями.

Рене Бонвани имеет более чем тридцатипятилетний опыт руководства и знаний маркетинга технологий для корпораций, а с 2009 г. он был директором по маркетингу в Palo Alto Networks. Также он является членом правления компаний Collibra, Guardsquare и Nexthink, а до работы в Palo Alto Networks занимал руководящие должности по маркетингу в Business Objects, Veritas и Oracle.

Опыт Рене Бонвани позволит Acronis разрабатывать стратегию киберзащиты в секторе предприятий и гарантирует швейцарско-сингапурской компании достижение масштабных стратегических целей, в результате чего все клиенты смогут отвечать требованиям концепции #CyberFit.

«Концепция киберзащиты, разработанная Acronis, является ключевым элементом архитектуры, обеспечивающей организации полную защиту в современном мире цифровых технологий. Предприятия, поставщики услуг и государственные органы по всему миру борются за обеспечение безопасности больших массивов данных и испытывают большую нагрузку на системы и сотрудников, – заявил Бонвани. – Acronis предлагает передовые программные продукты, обеспечивающие полномасштабную, простую, эффективную и надежную защиту данных, отвечающую этим целям».

Напомним, в 2019 г. Acronis привлекла 147 млн долл. от пула инвесторов во главе с Goldman Sachs. В результате стоимость компании стала оцениваться более чем в 1 млрд долл., что позволяет ей увеличить штат инженеров в Сингапуре, Болгарии и Аризоне, строить дополнительные дата-центры и поддерживать рост, в том числе путем поглощений.

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