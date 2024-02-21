Гіперскейлери захоплюють європейські дата-центри

21 февраля 2024 г., 12:35

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У 2023 році попит на площі під дата-центри в Європі перевищив пропозицію. При цьому гіперскейлери розхапали більшу частину наявних потужностей, а будівництво нових об'єктів ускладнювалося через труднощі із забезпеченням достатньої потужності та придбанням вільної землі.



Згідно зі звітом компанії CBRE, що спеціалізується на комерційній нерухомості, торік на 14 найбільших ринках Європи було побудовано 601 МВт додаткових потужностей дата-центрів, але за дванадцять місяців було введено тільки 561 МВт нових потужностей. За даними компанії, це другий випадок за останні п'ять років, коли споживання перевищило нову пропозицію.



Цей дисбаланс був викликаний в основному найбільшими ринками, названими FLAPD (Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париж і Дублін), на яких було введено 511 МВт, але додано тільки 467 МВт.



У категорії вторинних ринків було придбано 90 МВт, але на їхню частку припало 94 МВт доданих потужностей. У цю категорію входять Берлін, Брюссель, Мадрид, Мілан, Мюнхен, Стокгольм, Варшава, Відень і Цюрих.



У звіті CBRE йдеться, що за останні два роки орендні ставки на орендовані потужності значно зросли, причому основною причиною цього стали витрати на будівництво. Минулого року в окремому звіті йшлося про недостатній обсяг будівництва дата-центрів у Європі, що пояснювалося нестачею важкої техніки, кваліфікованої робочої сили та сировини для їх зведення.



Однак забезпечення достатньої кількості електроенергії та відповідної землі для будівництва також є ключовими проблемами, з якими стикаються оператори ЦОД, намагаючись задовольнити значний попит з боку своїх найбільших клієнтів, що також, імовірно, сприяє збільшенню вартості будівництва.



Вищі витрати на будівництво перекладаються на плечі клієнтів у вигляді вищих орендних ставок, до того ж зберігається високий попит на потужності дата-центрів з боку AWS, Microsoft, Google та інших гігантів, що призводить до зниження доступності для всіх інших.



У зв'язку з цим CBRE прогнозує, що в доступному для огляду майбутньому на ринках FLAPD ставки оренди зростатимуть двозначними цифрами в річному обчисленні як для гіперскейлерів, так і для підприємств, які потребують додаткового простору в стійках.



Серед ринків FLAPD тільки Лондон має понад 1 ГВт загальної площі дата-центрів, а Франкфурт, за прогнозами, подолає цю позначку 2024 року. Минулого року в Лондоні було введено всього 82 МВт, у той час, як у Франкфурті - 135 МВт, у Парижі - 101 МВт, а в Дубліні - 87 МВт.



CBRE очікує, що найближчими роками попит на потужності "злетить до нових висот" з огляду на постійний високий попит з боку гіперскейлерів, а також зростальні вимоги до інфраструктури, зумовлені штучним інтелектом.



Однак у звіті стверджується, що постачальники дата-центрів у Європі найближчим часом не зможуть задовольнити потреби тих, хто працює зі штучним інтелектом, через відсутність готових до роботи з AI об'єктів, нестачу необхідного обладнання (імовірно GPU) і дефіцит доступної потужності.



CBRE також попереджає, що потужності дата-центрів стає все важче знайти. За даними компанії, за останні чотири роки обсяг пропозиції в FLAPD майже подвоївся, проте до кінця року в країні було менше орендованих площ (30 МВт), ніж за той самий період 2019 року.



За даними звіту, це пов'язано з тим, що гіперскейлерам необхідно забезпечити себе потужностями, щоб задовольнити свої потреби в зростанні, що призводить до високих показників попередньої оренди, особливо у Франкфурті й Лондоні, де найбільші технологічні компанії підписують договори на оренду площ ще до того, як буде зведено нову будівлю.



"Деякі з найбільших американських технологічних компаній потребують дедалі більших обсягів площ під дата-центри для розміщення свого обладнання, що забезпечує надання цифрових послуг", - йдеться у звіті.



У ньому підкреслюється, що рівень вакантних площ на п'яти провідних ринках FLAPD закінчив рік на рекордно низькому рівні - 10,6 %, а на 14 європейських ринках, які він відстежує, рівень вакантних площ за останні чотири роки знизився майже на 10%.

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