Збільшення складності хмари спричиняє сейсмічний зсув в економіці ІТ

22 июня 2022 г., 11:37

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Протягом останніх років відділи ІТ мали вирішальне значення для здатності компаній змінювати свої операційні моделі та дозволяти співробітникам працювати віддалено.

На це акцентує старший віце-президент Nutanix з управління продуктами Томас Корнелі (Thomas Cornely) у своїй колонці для SiliconANGLE, яка присвячена впливу складності хмар на економіку ІТ.



Відповідальність за те, щоб дозволити їхнім компаніям подолати цей перехід допомогла ІТ-відділам значно підвищити стратегічне значення для компаній. Історично будучи фоновою функцією, ІТ стали критичною рушійною силою повсякденних операцій і основним визначником того, як буде вестися бізнес у майбуньому.



На початку пандемії IT-команди були зосереджені в основному на швидкому переміщенні, але все змінилося. Багато компаній розглядали використання загальнодоступної хмари як ефективне рішення для швидкого масштабування потужності. Але оскільки тимчасові рішення стають нормою, ІТ-команди тепер стикаються з несподіваними операційними витратами, залишаючи компанії у скрутному положенні: як вони можуть реалізувати переваги хмари, не допускаючи різкого зростання складності та витрат?



Хоча загальнодоступна хмара має багато переваг, все більше ІТ-лідерів усвідомлюють, що це не остаточне рішення. Більшість організацій шукають гнучкість загальнодоступної хмари разом із гнучкістю вибору правильної хмари, приватної чи загальнодоступної, для кожного робочого навантаження — при цьому оптимізуючи витрати на цьому шляху.



Маючи це на увазі, як керівникам з питань інформації врахувати майбутнє своєї хмарної стратегії? Ось питання, які, зокрема, вони повинні задати собі.



По-перше, чи треба зберегти або вилучити застарілі робочі навантаження? Справа в тому, що деякі робочі навантаження легко перенести на загальнодоступні хмарні субстрати, а інші – ні. Вимоги до доступності додатків, вимоги до продуктивності, управління даними або регулювання суверенітету часто встановлюють жорсткі обмеження на те, що можна, а що не можна перемістити в загальнодоступні хмари. У таких випадках компанії повинні інвестувати в локальні технології, які забезпечують переваги хмарної операційної моделі, зберігаючи при цьому повний контроль над інфраструктурою, що підтримує ці програми.



По-друге, чи є у компанії необхідні навики роботи з хмарами?



Замість того, щоб приєднатися до гонки озброєнь за ІТ та програти технологічним гігантам, деякі підприємства спрощують свої локальні архітектури, щоб зменшити потребу в додаткових спеціалістах із хмари. Використання рішень, які максимально використовують існуючі ІТ-команди, дозволяє компаніям максимізувати ресурси, які вони мають сьогодні, одночасно налаштовуючи себе на майбутнє.



Але як вибрати найкращу хмарну платформу?



На додаток до максимального застосування наявних навичок, використання хмарної платформи, яка може об’єднати як локальне, так і загальнодоступне хмарне середовище, забезпечує гнучкість вибору правильної хмари для кожного робочого навантаження. Крім того, хмарна платформа з вбудованою розширеною безпекою та потужними можливостями автоматизації забезпечує вищу ефективність за рахунок скорочення керування.



Далі треба визначити, яка загальна вартість володіння?



Характер самообслуговування загальнодоступних хмарних служб вимагає від підприємств впровадження стратегій управління витратами та моніторингу. Тому чітке уявлення про поточну вартість кожної хмари дуже важливо для уникнення непотрібних витрат.



Нарешті, чи підвищить перехід у хмару гнучкість вашої компанії?



Багато компаній прагнуть використовувати еластичність, масштаб і гнучкість загальнодоступної хмари разом із її послугами. Однак рефакторинг їхніх існуючих додатків, щоб зробити їх готовими до хмари, часто може зайняти багато часу і звести нанівець перевагу гнучкості.



Зрештою, хмара — це не місце призначення, а операційна модель для моніторингу, керування та підвищення масштабів, витрат, безпеки та ефективності даних, незалежно від того, де запущені програми.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист