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З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 1186 вибухонебезпечних предметів

30 мая 2025 г., 8:15
Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 556 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 1186 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 325,25 га.
 
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 43 тис. 821, на Херсонщині – 21 тис. 703, Донеччині – 17 тис. 208, Київщині – 13 тис. 323, Миколаївщині – 11 тис. 028, Чернігівщині – 7 тис. 541, Сумщині – 5 тис. 858.
 
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 581 тис. 441 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 4 тис. 167 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 179 тис. 357 га.
 
У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

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