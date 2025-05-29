AMD купує Enosemi для розвитку кремнієвої фотоніки

29 мая 2025 г., 18:32

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AMD придбала американську компанію Emosemi, що спеціалізується на кремнієвій фотоніці, щоб розширити свої можливості з з'єднання чіпів для центрів обробки даних зі штучним інтелектом.



Минулого місяця компанія Nvidia наголосила на важливості інтеграції кремнієвої фотоніки з графічними процесорами для високошвидкісного зв'язку між дата-центрами. Компанія Enosemi розробила фотонні чипсети зі швидкістю передавання даних 1,6 Тбіт/с і IP-конструктор, що містить ключові високошвидкісні аналогові та фотонні компоненти, необхідні для міжз'єднань AI.



Ці чипсети та IC включають високоефективні модулятори, драйвери модуляторів, трансімпедансні підсилювачі та інтегровані системи управління, виготовлені на 300-міліметрових пластинах на заводі GlobalFoundries.



У каталозі GF Fotonix доступні IC для драйверів модуляторів 100G PAM4, TIA, модуляторів, а також ключові інтегровані системи управління IC для монолітної інтеграції 45-нм CMOS транзисторів з фотонними пристроями. Комплект для проєктування електрооптичних процесів (PDK) дає змогу замовникам спільно моделювати електричні та оптичні схеми.



«Ставши частиною AMD, ця команда допоможе нам негайно розширити можливості з підтримки та розроблення різноманітних рішень у сфері фотоніки та спільної оптики для систем AI нового покоління», - сказав Браян Амік (Brian Amick), старший віцепрезидент AMD з технологій та інженерії. "Команда має багатий досвід створення і постачання фотонних інтегральних схем у великих обсягах, що є унікальним досягненням, якого домоглися небагато обраних команд. Глибина їхнього досвіду, технічна строгість і досвід виконання роблять їх ідеальною командою для AMD, оскільки ми заглиблюємося в інновації високопродуктивних міжз'єднань".



"Вимоги систем штучного інтелекту вимагатимуть не тільки потужних чипів, а й інновацій повного стека в галузі обчислень, мереж, системної архітектури, програмного забезпечення та багато чого іншого. AMD володіє унікальними можливостями для реалізації всього цього стека, об'єднуючи наші найкращі в галузі CPU, GPU і адаптивні SoC з глибоким досвідом у сфері мережевих технологій, програмного забезпечення та системної інтеграції", - підкреслив він.



Минулого року AMD купила виробника серверів ZT Systems за 4,9 млрд дол., щоб забезпечити виробництво повного стека. Умови угоди з Enosemi не розголошуються.



Нещодавно Enosemi уклала угоду з контрактним виробником Jabil, який постачає послуги з пакування кремнієвої фотоніки для підтримки міжз'єднань із вищою пропускною здатністю в обчислювальних системах AI. Enosemi та Jabil розробляють критично важливу передову технологію пакування для підтримки високоінтегрованих електронно-фотонних чіплетних збірок у Канаді.



"Jabil - ідеальний партнер, який не тільки розробить передові виробничі процеси, а й надасть нашим клієнтам можливість масштабування високоінтегрованих фотонних чіплетів Enosemi. Співпраця з Jabil продемонструє придатність чіплета Enosemi та технології проєктування IP для використання в обчислювальних системах зі штучним інтелектом", - зазначив Метт Стрешинські (Matt Streshinsky), генеральний директор Enosemi.



«Ми вклали кошти у створення нашого центру NPI Advanced Photonics Packaging в Оттаві, Канада, і ми раді надати наш досвід компанії Enosemi для пакування їхніх передових продуктів», - заявив К. В. Ху (KW Hoo), віцепрезидент із глобальних бізнес-підрозділів компанії Jabil.

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