11 сентября 2024 г., 17:40

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Вівторок приніс Єврокомісії відразу дві перемоги в суді. Перша над Apple – Європейський суд, верховна судова інстанція в ЄС, ухвалив рішення, що Apple повинна підкоритися рішенню Єврокомісії від 2016 року і виплатити 13 млрд євро податків, від сплати яких компанія ухилилася, використовуючи особливості ірландського податкового законодавства.

Рішення Європейського суду не оскаржуються, проте імплементуються національними судами, цікаво, чи зачепиться тут за щось Apple. Поки що вони категорично не згодні, стверджуючи, що ЄС намагається заднім числом змінити правила і проігнорувати той факт, що дохід Apple вже оподатковується в США (тут вони лукавлять, оскільки чимала частина європейської виручки залишалася на рахунках за межами США і податками не обкладалася).

Друга перемога сталася над Google – той самий Європейський суд ухвалив, що пошуковик зловживав своїм становищем на ринку, ранжуючи свої комерційні сервіси, наприклад, Shopping, вище за конкурентів. За рішенням суду, Google має виплатити 2,4 млрд євро штрафу. Google, зрозуміло, теж не згоден, запевняючи, що давно все виправив і шле трафік своїм конкурентам.

Європейський суд призначив мільярдні штрафи

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