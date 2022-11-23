Як швидко CAMM змінить SO-DIMM?

23 ноября 2022 г., 12:25

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Нещодавно запропонований Dell новий формфактор модулів оперативної пам'яті вже з'явився в комерційному ноутбуці Precision 7670, що змушує задуматися про майбутні зміни в конструкції портативних комп'ютерів.

Нові модулі пам'яті CAMM були розроблені Dell, але компанія не збирається закривати їх патентним загородженням. Планується, що вони будуть ліцензуватися через організацію зі стандартизації JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council). Тому, думається, час придивитися до цього нововведення.

Слоти SO-DIMM, що масово застосовуються сьогодні, присутні на ринку вже кілька десятиліть, і все йде до того, що наявні для них обмеження обсягу модуля в 128 ГБ стануть відчутними для виробників. Крім того, схоже, вже настав час врахувати й швидкісні обмеження, що вносяться конструкцією SO-DIMM. Як показали дослідження, через віддаленість цих слотів від процесора близько 7,5 см знижується максимальна швидкість передавання даних: під час установлення двох модулів DDR5 можливо досягти частоти 4800 МГц, а якщо використовується чотири, частота знижується до 4000 МГц. Що вже говорити про DDR6, яка з'явилася на горизонті, де швидкість збільшується ще вдвічі?



Так у чому ж переваги CAMM? Compression Attached Memory Module виконаний у вигляді невеликої друкованої плати, яка кріпиться за допомогою декількох гвинтів. З точки зору зручності зміни користувачем таке рішення не є виграшним. Але при цьому віддаленість модуля CAMM від процесора вдвічі менша, ніж у SO-DIMM - тільки 3,6 см. І як показали експерименти Dell, забезпечувана CAMM гранична частота досягає 20 ГГц, що вчетверо більше швидкісних можливостей DDR5/4800. А отже, не повинно бути негативного впливу на роботу DDR6.



Порівняння підключення до процесу SO-DIMM (ліворуч) і CAMM (праворуч)

Терміни появи на ринку DDR6 оцінюються в районі 2025 року. Тому можна очікувати, що провідні виробники ноутбуків до цього терміну почнуть ліцензувати CAMM у Dell. До речі, серед переваг CAMM відзначають і меншу висоту, що дасть змогу створювати стрункіші лептопи.

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