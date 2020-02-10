Xerox увеличивает предложение за HP до 35 млрд долл.

10 февраля 2020 г., 16:26

Как сообщает Reuters, компания Xerox Holdings пересмотрела свое предложение к акционерам HP Inc в сторону увеличения.



Теперь за каждую акцию HP будет предложено 24 долл. вместо 22 долл, фигурировавших в оферте ранее.



Выдвинутое предложение включает 18,40 долл. наличными и 0,149 акций Xerox на каждую акцию HP. Таким образом, в Хеrox оценили покупаемую компанию в 35 млрд долл.

Напомним, что Xerox в прошлом ноябре выдвинула предложение о покупке за 33,5 млрд долл. компании HP, которая почти в три раза ее больше. Правление HP отклонило это предложение, заявив, что оно значительно недооценивает компанию.

Xerox не отступала и в январе заявила, что планирует выдвинуть 11 независимых кандидатов в совет директоров HP, и что она получила гарантии от банков на финансирование в размере 24 млрд долл. в случае, если сделка состоится.

Стоит отметить, что в декабре активист-инвестор Карл Икан, которому принадлежит 4,2% акций HP и 10,9% акций Xerox, также призвал акционеров HP принять предложение.

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