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Брайан Тиен, работавший в Cisco и Aruba, назначен вице-президентом Zyxel

10 февраля 2020 г., 16:05
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Брайан Тиен, работавший в Cisco и Aruba, назначен вице-президентом Zyxel

Компания Zyxel Networks объявила о назначении Брайана Тиена (Brian Tien) на пост вице-президента по глобальным продажам и маркетингу.

Как отмечается, Тиен принесет в компанию накопленный более чем за 20 лет опыт работы в ведущих мировых технологических корпорациях.

Брайан Тиен будет работать в штаб-квартире Zyxel на Тайване и отвечать за разработку и реализацию стратегий продаж, которые должны обеспечить устойчивый рост бизнес компании, а также контролировать все аспекты проводимых по всему миру программ маркетинга и PR-кампаний.

«Малый и средний бизнес является одним из основных факторов экономического роста во всех странах и ему нужны доступные по цене информационные технологии, с помощью которых можно эффективно привлекать клиентов, обслуживать и поддерживать их лояльность. Наша компания готова помочь SMB улучшить эффективность бизнеса и трансформировать его с помощью облачных сетевых технологий, которые хорошо проверены на практике и готовы к внедрению искусственного интеллекта», заявил Брайан Тиен.

Брайан Тиен более 20 лет работает в секторе сетевого оборудования в материковом Китае и Юго-Восточной Азии, где успешно руководил каналом продаж, работой с ключевыми заказчиками и развитием бизнеса. Он начал свою карьеру в корпорации Cisco, где 11 лет занимался продажами в Китае. С 2013 года и до прихода в Zyxel Тиен работал директором по продажам в компании HPE Aruba China.


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