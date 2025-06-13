WWDC 2025: Думки про Liquid Glass

13 июня 2025 г., 17:25

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Дивлячись на новий інтерфейс під назвою Liquid Glass, важко втриматися від порівнянь з Aero із Windows Vista або Aqua із Mac OS X. Обидва ці дизайни були відомі своєю «скляністю» елементів інтерфейсу, і Liquid Glass у цьому випадку не є якоюсь особливою інновацією. До певної міри Liquid Glass можна вважати покращенням після плаского й нудного дизайну, який з’явився в iOS 7. Але я не впевнений, що це справді покращення. Можливо, це той випадок, коли дизайн існує заради самого дизайну, а не заради користувача.

Дизайн, як казав Стів Джобс, – це не те, як щось виглядає, а те, як воно працює. Запишемо це поки що на «сирість» бети, але всі бета-тестери помітили, що фокус на візуальній цілісності зайшов надто далеко, і жертвами стали контрастність і читабельність. Тож «працює» поки що так собі. Текст «висить» на напівпрозорих панелях, тіні та світлові ефекти вражають на презентаціях, але майже не приносять користі в повсякденній роботі. З погляду доступності й концентрації стало більше візуального шуму, менше користі. Інженери та дизайнери Apple на сесіях WWDC, які я відвідував, постійно повторюють, що те, що ми бачимо зараз – це дуже сирі варіанти, і робота над покращеннями триває. Це теж важливо пам’ятати критикам на кшталт мене, і я постійно собі це нагадую, чекаючи наступної бети.

Apple колись була взірцем простоти і ясності. Liquid Glass – ніби дивний гібрид скевоморфізму й мінімалізму: візуально перевантажений, а по суті – поверхневий. Це інтерфейс, який намагається бути «магічним», забуваючи про те, що ним взагалі-то потрібно користуватися. Я не можу перестати думати про те, що відмова від тулбарів у Finder, наприклад, створює дуже дивні ефекти для кнопок, які «висять» згори, і візуально я сприймаю вікно Finder як розірване на кілька нашвидкуруч з’єднаних частин.

Я думаю, новий дизайн – це результат того, що Apple взяла інтерфейс із VisionOS, який був призначений для «доповнення» реальності, тобто мав бути прозорим, і натягнула його на системи, де ця прозорість не настільки вже й потрібна. Стандартизувати інтерфейси між iOS/ iPadOS/ macOS та іншими – ідея насправді непогана сама по собі. Але пошук найменшого спільного знаменника має свої недоліки. Я досі не можу звикнути до алертів у macOS, які через вплив iOS стали значно вужчими й вищими по вертикалі, що, на мою думку, погіршило їхній зовнішній вигляд і читабельність.

Я сподіваюся, що в Apple ще залишилися потужні «напильники», щоб ці всі поточні шорсткості в беті суттєво згладити. Поки що ці мегаефекти на екрані більше ускладнюють сприйняття інформації, ніж допомагають. З цього погляду нинішній інтерфейс Windows 11 – Modern UI – мені здається значно більш збалансованим у плані ефектів, тіней, анімацій і переходів.

Туди ж і нова іконка Finder, до речі. Зміна впізнаваної іконки шляхом перенесення синьої сторони зліва направо лише підкреслює це бажання щось змінити просто заради змін. Теперішня іконка, покрита Liquid Glass, виглядала б значно краще без радикальних змін.

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