Wi-Fi 7 покажут уже на CES 2022

25 ноября 2021 г., 16:45

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По заявлению MediaTek, компания планирует провести первую в мире демонстрацию решения на базе спецификации Wi-Fi 7 на грядущей выставке CES 2022.

Стоит напомнить, что стандарт Wi-Fi 7, известный также как 802.11be, еще весьма далек от утверждения. Ожидается, что это произойдет не ранее первой половины 2024 года. В настоящее время наиболее продвинутой является выходящая на рынок спецификация Wi-Fi 6E. Та же MediaTek уже успела на днях объявить несколько чипсетов с поддержкой Wi-Fi 6E. Как видим, компания решила громко заявить о себе, как о ведущем поставщике коммуникационных платформ. Поэтому не стала ограничиваться уже существующими стандартами, заявив о планах демонстрации технологии, пока еще находящейся на стадии согласования в стандартизирующем органе.



Такой интерес к высокоскоростным устройствам Wi-Fi 7 представитель MediaTek объяснил ожидаемой вскоре волной интереса к мета-вселенной, где используются требующие широкой полосы пропускания технологии AR/VR. Кроме того, цены на высокоуровневые беспроводные маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 6E в последнее время выросли, что объясняется выросшим спросом на скоростные каналы в условиях новой реальности. Поэтому вполне логично, что производитель решил заранее застолбить за собой площадку на перспективном направлении.

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