Фронтальная камера 44 Мп с aвтофокусировкой по глазам

4 ноября 2020 г., 18:05

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Украинское представительство vivo провело презентацию смартфонов среднего класса V20 и V20SE.

Живые презентации в последнее время стали скорее исключением из привила, и одним из немногих таких событий стало представление vivo. Принявший участие в этом мероприятии заместитель директора vivo в Украине Виталий Кузнецов поделился видением производителя сегмента рынка смартфонов. По его мнению, свежими тенденциями стало стремление уменьшить толщину и вес мобильных терминалов, которые стали оснащаться все большими экранами. Он также сообщил, что vivo не видит смысла наращивать свыше трех число модулей в основной камере. Главное — обеспечить качественную съемку в условиях недостаточного освещения. Поэтому свои смартфоны vivo продвигает под лозунгом «Зроби ніч vivoвижною».



Виталий Кузнецов: "Процент обращений в сервис для смартфонов vivo составляет 0,3%"

Что же касается бизнес-аспектов развития бренда vivo, то он активно расширяет географию своего присутствия. Так в последнее время компания отметила официальный выход на рынки шести европейских стран - Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании.

По заявлению Виталия Кузнецова, vivo стремится привлечь внимание потенциальных покупателей с помощью внедрения оригинальных технологических решений. Чего только стоит, так называемая, gimbal-камера, установленная во флагманском смартфоне X50 Pro и не имеющая аналогов у конкурентов. Аналогичный подход был реализован и в новом устройстве среднего уровня V20, где во фронтальной камере с разрешением 44 Мп реализована автофокусировка по глазам.



При оформлении модели V20 использован двойной градиент

В рамках презентации можно было познакомиться с обеими новыми моделями – V20 и V20SE.

Поскольку уже была упомянута фронтальная камера смартфона V20, добавлю, что в ней реализована и такая интересная функция, как стабилизация изображения Steadyface. Она позволяет вести съемку видео в движении, причем фокус автоматически удерживается на лице и не возникает его размытия. Имеется также возможность одновременно записывать видео на фронтальную (44 Мп) и основную (64 Мп) камеры. В этом случае для просмотра видео есть два режима: картинка в картинке и Dual-View (экран, разделённый пополам). А ускоренная съёмку видео доступна при 240 кадрах в секунду.

В новом ночном режиме для штатива улучшена стабилизация и повышена экспозиция. Имеется в нем и такая интересная функция, как следящий автофокус. Для его активации достаточно выделить двойным касанием человека или другой объект съёмки. И даже если объект съёмки стремительно приближается или отдаляется, интеллектуальный зум автоматически регулирует масштаб, чтобы он оставался в центре кадра.

Мы уже говорили о тонкости — как тренде современных смартфонов. Отвечает ему и модель V20: ее толщина – 7,38 миллиметра при весе 171. В смартфоне устновлен 6,44-дюймовый FHD+ AMOLED-экран. Заявлено, что он получил сертификат SGS, так как доля синего света не превышает 7,5%.

Корпус укрыт матовом стеклом. А благодаря применению технологии AG Frosting (глазирование матовой текстурой) поверхность стала приятнее на ощупь, не бликует, и лучше защищена от царапин. Другая технология AF Vacuum Coating (вакуумное покрытие) защищает смартфон от отпечатков пальцев и делает удаление загрязнений проще.

Новинка базируется на 8-нанометровом восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 720G, располагает 8 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависмой памяти.

Встроенная батарея на 4000 мА·ч поддерживает быструю зарядку FlashCharge 33 Вт, которая может восполнить заряд батареи до 65% за 30 минут.

Работает новинка под управлением Funtouch OS 11 на базе Android 11. Смартфон vivo V20 должен появиться в украинской рознице с 7 ноября по рекомендованной цене 11999 грн и будет доступен в цветах «Таинственная полночь» и «Красочный закат».

Более доступная модель vivo V20SE очень похожа на старшую и уже имеется в продаже по 8999 грн в цветах «Графитовый чёрный» и «Ясное небо». В этом смартфоне установлены 48 Мп основная и 16 Мп фронтальная камеры. Он базируется на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 665.

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